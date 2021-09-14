Что нужно для того, чтобы получить электронное направление на медицинскую услугу? Почему такое направление является обязательным? Каков срок его действия? На эти и другие вопросы дает ответ Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

По клиническим показаниям

Для начала надо знать, что для того, чтобы получить электронное направление на медицинскую услугу, пациенту нужно прийти на прием к врачу лично. Это нужно для того, чтобы врач имел возможность осмотреть пациента, чтобы выяснить, нужно ли ему направление и на какую именно услугу. Ведь направление выписывают не по желанию пациента, а если на это есть клинические показания.

Если врач знает своего пациента, давно с ним общается и понимает его потребности, то он может выписать направление и онлайн.

Если речь идет о первом визите к этому врачу, нужно обязательно иметь с собой паспорт.

Почему электронное направление обязательно

Электронное направление необходимо для того, чтобы пациент получил бесплатную услугу по Программе медицинских гарантий, а больница — оплату от НСЗУ. Кроме того, электронные направления формируют корректную медицинскую статистику, на основе которой можно эффективно планировать и использовать бюджет здравоохранения на нужды пациентов.

Можно ли получить бесплатную услугу по бумажному направлению

Пациенты с бумажными направлениями могут обратиться в учреждения, заключившие договоры с НСЗУ. Эти учреждения должны предоставить пациентам бесплатные услуги по программе медицинских гарантий.

Бумажное направление и распечатанный экземпляр электронного направление – не одно и то же. Е-направления создается исключительно в электронной системе здравоохранения. Чтобы воспользоваться е-направлением, пациенту достаточно знать 16-значный номер, который приходит на телефон.

Если назвать номер направления, но не предоставить его распечатанный вариант

Учреждения не имеют права отказать пациенту в оказании услуги без бумажного варианта, если пациент имеет действительный номер электронного направления.

Если вам отказали, обращайтесь по номеру 16-77 в контакт-центр НСЗУ. Оператор контакт-центра НСЗУ предоставит дополнительное разъяснение или подскажет, как подать жалобу о нарушении ваших прав.

Электронное направление и консультация узкого специалиста

За электронным направлением в стационар можно обратиться только для госпитализации. Ведь врачи стационара, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, не должны заниматься текущим амбулаторным приемом пациента.

Для консультации у узкого специалиста пациенту необходимо выбрать медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ на предоставление помощи по амбулаторному пакету.

Также для получения услуги по направлению не имеет значения, выписал его врач коммунального учреждения или частного. Пациент получит помощь по направлению безвозмездно в любом учреждении, имеющем соответствующий договор с НСЗУ.

Срок действия электронного направления

На электронном направлении указана дата его создания и дата, до которой действительно это направление. Кроме того, врач должен сообщить пациенту о сроке действия направления, ведь срок действия каждого е-направления устанавливается с учетом состояния пациента и отраслевых стандартов здравоохранения.

Хотя е-направление может быть выдано сроком действия в течение одного года, пациенту необходимо придерживаться рекомендаций врача относительно сроков прохождения соответствующих обследований.

Источник: НСЗУ