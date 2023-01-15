Мало кто из курильщиков может избавиться от пагубной привычки с первого раза. Результаты исследований свидетельствуют о том, что уровень возврата к курению неприемлемо высок: более 70%.

Каждый случай имеет свои сложности, результат в основном зависит от преобладания мотивирующих факторов над демотивирующими или наоборот.

Преодолеть барьеры на пути отказа от курения помогают хорошо изученные вмешательства: сопровождение медицинского работника, специальная терапия, участие в группах поддержки.

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Подобные практики увеличивают шансы на успех в семь-восемь раз по сравнению с попытками, которые поддерживаются только силой воли.

Важными шагами по этому делу являются изменения образа жизни, поведения. Смена питания также может быть одним из факторов, помогающих отказаться от курения.

Большинство приведенных советов по продуктам основывается на исследовании ученых из Университета Дьюк (США). Они заинтересовались утверждениями курильщиков о том, что определенная еда и напитки улучшают или ухудшают вкус сигарет. И провели опрос более 200 курильщиков по поводу таких продуктов.

Продукты, снижающие тягу к курению

Молочная продукция

Молочка определена во время опроса как один из продуктов, ухудшающих вкус сигарет. Поэтому употребление молока или йогурта может быть полезным, если вы пытаетесь бросить курить или по крайней мере снизить количество выкуриваемых сигарет.

Овощи

Большое преимущество этой группы продуктов состоит в том, что они оказывают положительное влияние на все параметры здоровья. Они могут снизить привлекательность курения. Но даже если это не подействует для вас, все равно будет полезным время от времени употреблять сельдерей, морковь и другие овощи.

Жевательная резинка и мятные конфеты

Срабатывают, если вы боретесь с желанием закурить и хотите чем-нибудь перебить эту тягу. Их можно жевать или сосать в течение длительного времени, пока желание не исчезнет.

Никотиновая жевательная резинка также обеспечивает поступление никотина, необходимого для облегчения симптомов абстиненции.

Чай из женьшеня

Исследования показали, что женьшень действительно может снизить влияние никотина.

Вода или фруктовый сок

Эти напитки хорошо отвлекают, когда вы боретесь с тягой к никотину.

Чего следует избегать

Мясо

В исследовании курильщики назвали мясо как продукт, усиливающий тягу к сигаретам. Сокращение потребления мяса может способствовать отказу от курения.

Алкоголь

Многие считают, что алкоголь и сигареты – хорошая пара. Полезно уменьшить количество выпитого или вообще отказаться от него, потому что это также поможет избежать нетрезвых решений выкурить только одну сигарету.

Кофеин

Кофеин в составе кофе, чая, когда или в любой другой форме, также упоминается опрошенными как вещество, улучшающее вкус сигарет. Отказ от кофеина или уменьшение его количества может снизить желание покурить.

Итак, чтобы быстрее бросить курить и меньше страдать во время процесса, важно разобраться и понять собственные привычки, связанные с курением. Если вы всегда курите, когда пьете утренний кофе, следует заменить кофе чем-то другим. Однако если вы курите вместе с утренним апельсиновым соком, то нужно найти замену сока.

Источник: Олег Швец