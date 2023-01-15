Мало хто з курців може позбавитися згубної звички з першого разу. Результати досліджень свідчать про те, що рівень повернення до куріння є неприйнятно високим: понад 70%.

Кожний випадок має свої складнощі, результат переважно залежить від переважання мотивуючих факторів над демотивуючими, або навпаки.

Подолати бар’єри на шляху відмови від куріння допомагають добре вивчені втручання: супровід медичного працівника, спеціальна терапія, участь у групах підтримки тощо.

Зараз дивляться

Подібні практики збільшують шанси на успіх у сім-вісім разів порівняно із спробами, які підтримуються самою лише силою волі.

Важливими кроками у цій справі є зміни способу життя, поведінки. Зміна харчування також може бути одним із факторів, які допомагають відмовитися від куріння.

Більшість наведених порад щодо продуктів ґрунтується на дослідженні науковців з Університету Д’юк (США). Вони зацікавилися твердженнями курців про те, що певна їжа та напої покращують або погіршують смак цигарок. І провели опитування понад 200 курців щодо таких продуктів.

Продукти, що знижують потяг до куріння

Молочна продукція

Молочка визначена під час опитування як один із продуктів, які погіршують смак цигарок. Тому вживання молока або йогурту може бути корисним, якщо ви намагаєтеся кинути курити або принаймні зменшити кількість викурюваних цигарок.

Овочі

Велика перевага цієї групи продуктів полягає в тому, що вони позитивно впливають на всі виміри здоров’я. Вони можуть зменшити привабливість куріння. Але навіть якщо це не подіє для вас, все одно буде корисним час від часу вживати селеру, моркву та інші овочі.

Жувальна гумка та м’ятні цукерки

Спрацьовують, якщо ви боретеся з бажанням закурити та прагнете чимось перебити цю тягу. Їх можна жувати або смоктати протягом довгого часу, поки бажання не зникне.

Нікотинова жувальна гумка також забезпечує надходження нікотину, необхідного для полегшення симптомів абстиненції.

Чай з женьшеню

Дослідження показали, що женьшень дійсно може зменшити вплив нікотину.

Вода або фруктовий сік

Ці напої добре відволікають, коли ви боретеся з тягою до нікотину.

Чого варто уникати

М’ясо

У дослідженні курці назвали м’ясо як продукт, що посилює потяг до цигарок. Скорочення споживання м’яса може сприяти відмові від куріння.

Алкоголь

Багато хто вважає, що алкоголь і цигарки – гарна пара. Корисно зменшити кількість випитого або взагалі відмовитися від нього, бо це також допоможе уникнути нетверезих рішень викурити лише одну цигарку.

Кофеїн

Кофеїн у складі кави, чаю, коли чи у будь-якій іншій формі — також згадується опитуваними як речовина, що покращує смак цигарок. Відмова від кофеїну або зменшення його кількості може зменшити бажання покурити.

Отже, щоб швидше кинути курити і менше страждати під час процесу, важливо розібратись та зрозуміти власні звички, пов’язані із курінням. Якщо ви завжди курите, коли п’єте ранкову каву, варто замінити каву на щось інше. Проте, якщо ви курите разом із ранковим апельсиновим соком, то потрібно знайти заміну соку.

Джерело: Олег Швець