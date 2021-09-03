Иммунитет после вакцинации от коронавируса может удерживаться более длительное время, чем принято считать. Есть мнение, что вакцина защищает около года, однако из-за клеточной памяти срок работы веществ может быть продлен.

Такое мнение высказал вирусолог Владимир Широбоков.

— Есть данные, что стойкость против вируса может длиться и несколько лет за счет клеточного иммунитета. Так было с первым SARS-CoV, у некоторых переболевших по сегодня сохраняется резистентность против этого вируса, — предположил Владимир Широбоков.

По его словам, такая же ситуация может быть и с коронавирусом.

Однако этот вопрос требует еще дополнительного изучения.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Эксперты сходятся во мнении, что иммунизация — эффективный способ защититься от тяжелого течения болезни и смерти.

Поэтому украинцы должны активнее делать прививки, особенно в связи с ожидаемой вспышкой коронавируса осенью и циркуляцией в стране более опасного штамма Дельта.