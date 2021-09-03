Імунітет після вакцинації від коронавірусу може утримуватися більш тривалий час, ніж заведено вважати. Є думка, що вакцина захищає близько року, проте через клітинну пам’ять термін роботи речовин може бути продовжено.

Таку думку висловив вірусолог Володимир Широбоков.

– Є дані, що стійкість проти вірусу може тривати і кілька років за рахунок клітинного імунітету. Так було з першим SARS-CoV, у деяких людей, які перехворіли, і сьогодні зберігається резистентність проти цього вірусу, – припустив Володимир Широбоков.

За його словами, така ж ситуація може бути і з коронавірусом.

Однак це питання потребує ще додаткового вивчення.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Експерти вважають, що імунізація – ефективний спосіб захиститися від тяжкого перебігу хвороби і смерті.

Тому українці повинні активніше робити щеплення, особливо через очікуваний спалах коронавірусу восени і циркуляцію у країні більш небезпечного штаму Дельта.