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Вакцинація

Імунітет після Covid-вакцинації – скільки часу можуть захищати щеплення

3 Вересня, 11:19 Людмила Грубнік
Імунітет після Covid-вакцинації – скільки часу можуть захищати щеплення
Джерело: Depositphotos

Імунітет після вакцинації від коронавірусу може утримуватися більш тривалий час, ніж заведено вважати. Є думка, що вакцина захищає близько року, проте через клітинну пам’ять термін роботи речовин може бути продовжено.

Таку думку висловив вірусолог Володимир Широбоков.

– Є дані, що стійкість проти вірусу може тривати і кілька років за рахунок клітинного імунітету. Так було з першим SARS-CoV, у деяких людей, які перехворіли, і сьогодні зберігається резистентність проти цього вірусу, – припустив Володимир Широбоков.

За його словами, така ж ситуація може бути і з коронавірусом.

Однак це питання потребує ще додаткового вивчення.

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В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Експерти вважають, що імунізація – ефективний спосіб захиститися від тяжкого перебігу хвороби і смерті.

Тому українці повинні активніше робити щеплення, особливо через очікуваний спалах коронавірусу восени і циркуляцію у країні більш небезпечного штаму Дельта.

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Джерело
РБК-Україна
Теги
Імунітет , Вакцини , Коронавірус Covid-19
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