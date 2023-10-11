Косточки граната, которые обычно выплевывают, высосав сок, на самом деле очень полезны.

Диетологи утверждают, что их не просто можно, а обязательно нужно есть.

Индийский врач Нупуур Патил, который работает диетологом в одной из больниц Мумбаи, назвал шесть свойств косточек граната, о которых не очень широко известно. И зря.

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— Зернышки граната вместе с косточками богаты антиоксидантами, в частности пуникалагином и антоцианами, которые защищают клетки организма от повреждений, — объясняет Патил.

По словам диетолога, именно эти вещества обусловливают те шесть невероятных свойств, которыми славятся косточки из гранатовых зерен.

Помогают бороться с хроническими заболеваниями — в частности, с диабетом и болезнями сердца. Здесь надо благодарить полифенолы, которые противостоят разрушительным окислительным процессам, вызываемым свободными радикалами. Улучшают пищеварение — благодаря содержанию клетчатки и противовоспалительному действию. Клетчатка помогает регулировать перистальтику, предотвращать запоры, поскольку вещества в косточках оказывают легкое слабительное действие, и поддерживать здоровый микробиом кишечника. А противовоспалительные свойства помогают избавиться от проблем с пищеварением. Укрепляют здоровье сердца — благодаря снижению уровня холестерина, артериального давления и улучшению функции кровеносных сосудов. Именно пуникалагин и антоцианы уменьшают окислительный стресс и воспаление в сердечно-сосудистой системе. Полезны для кожи — уменьшают морщины, избавляют от прыщей, повышают выработку коллагена, снижают риск преждевременного старения. В общем, делают кожу сияющей и молодой. Снижают риск развития рака. Эллаговая кислота и антоцианы обладают противораковыми свойствами. Эти соединения подавляют рост раковых клеток и способствуют апоптозу — процессу, с помощью которого организм естественным образом уничтожает поврежденные или вредные клетки. Хотя в этой области необходимы дополнительные исследования, включение косточек граната в рацион может способствовать профилактике рака. Повышают иммунитет. Косточки зерен граната — прекрасный источник витаминов и минералов. Они содержат, в частности, витамин С, витамин К, калий и фолиевую кислоту. Витамин С поддерживает сильную иммунную систему, а витамин К необходим для здоровья костей и свертываемости крови. Калий в свою очередь помогает регулировать кровяное давление, а фолат имеет решающее значение для синтеза ДНК и восстановления клеток.

Употребление семян граната в сезон простуды и гриппа, убеждает диетолог, поможет укрепить здоровье.

Источник: Health Shots