Кісточки граната, які зазвичай випльовують, висмоктавши сік, насправді надзвичайно корисні.

Дієтологи стверджують, що їх не просто можна, а обов’язково потрібно їсти.

Індійський лікар Нупуур Патил, який працює дієтологом в одній з лікарень Мумбаї, назвав шість властивостей кісточок гранату, про які не дуже широко відомо. І шкода.

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– Зернятка граната разом з кісточками багаті на антиоксиданти, зокрема пунікалагін та антоціани, які захищають клітини організму від пошкоджень, – пояснює Патил.

За словами дієтолога, саме ці речовини зумовлюють оті шість неймовірних властивостей, якими славляться кісточки з гранатових зерен.

Допомагають боротися з хронічними захворюваннями – зокрема, з діабетом і хворобами серця. Тут треба завдячувати поліфенолам, які протистоять руйнівним окислювальним процесам, що викликають вільні радикали. Покращують травлення завдяки вмісту клітковини та протизапальній дії. Клітковина допомагає регулювати перистальтику, запобігати закрепам, оскільки речовини в кісточках чинять легку проносну дію, і підтримувати здоровий мікробіом кишківника. А протизапальні властивості допомагають позбутися проблем з травленням. Зміцнюють здоров’я серця завдяки зниженню рівня холестерину, артеріального тиску та поліпшенню функції кровоносних судин. Саме пунікалагін і антоціани зменшують окислювальний стрес і запалення в серцево-судинній системі. Корисні для шкіри – зменшують зморшки, позбавляють прищів, підвищують вироблення колагену, знижують ризик передчасного старіння. Загалом роблять шкіру сяючою та молодою. Знижують ризик розвитку раку. Елагова кислота й антоціани мають протиракові властивості. Ці сполуки пригнічують ріст ракових клітин і сприяють апоптозу – процесу, за допомогою якого організм природним чином знищує пошкоджені або шкідливі клітини. Хоча в цій царині необхідні додаткові дослідження, додавання кісточок граната у раціон може сприяти зусиллям із профілактики раку.

Підвищують імунітет. Кісточки зерен граната – прекрасне джерело вітамінів і мінералів. Вони містять, зокрема, вітамін С, вітамін К, калій і фолієву кислоту. Вітамін С підтримує сильну імунну систему, а вітамін К необхідний для здоров’я кісток і згортання крові. Калій зі свого боку допомагає регулювати кров’яний тиск, а фолат має вирішальне значення для синтезу ДНК і відновлення клітин.

Вживання насіння граната в сезон застуди та грипу, переконує дієтолог, допоможе укріпити здоров’я.

Джерело: Health Shots