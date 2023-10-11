Кісточки граната, які зазвичай випльовують, висмоктавши сік, насправді надзвичайно корисні.
Дієтологи стверджують, що їх не просто можна, а обов’язково потрібно їсти.
Індійський лікар Нупуур Патил, який працює дієтологом в одній з лікарень Мумбаї, назвав шість властивостей кісточок гранату, про які не дуже широко відомо. І шкода.
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– Зернятка граната разом з кісточками багаті на антиоксиданти, зокрема пунікалагін та антоціани, які захищають клітини організму від пошкоджень, – пояснює Патил.
За словами дієтолога, саме ці речовини зумовлюють оті шість неймовірних властивостей, якими славляться кісточки з гранатових зерен.
- Допомагають боротися з хронічними захворюваннями – зокрема, з діабетом і хворобами серця. Тут треба завдячувати поліфенолам, які протистоять руйнівним окислювальним процесам, що викликають вільні радикали.
- Покращують травлення завдяки вмісту клітковини та протизапальній дії. Клітковина допомагає регулювати перистальтику, запобігати закрепам, оскільки речовини в кісточках чинять легку проносну дію, і підтримувати здоровий мікробіом кишківника. А протизапальні властивості допомагають позбутися проблем з травленням.
- Зміцнюють здоров’я серця завдяки зниженню рівня холестерину, артеріального тиску та поліпшенню функції кровоносних судин. Саме пунікалагін і антоціани зменшують окислювальний стрес і запалення в серцево-судинній системі.
- Корисні для шкіри – зменшують зморшки, позбавляють прищів, підвищують вироблення колагену, знижують ризик передчасного старіння. Загалом роблять шкіру сяючою та молодою.
- Знижують ризик розвитку раку. Елагова кислота й антоціани мають протиракові властивості. Ці сполуки пригнічують ріст ракових клітин і сприяють апоптозу – процесу, за допомогою якого організм природним чином знищує пошкоджені або шкідливі клітини. Хоча в цій царині необхідні додаткові дослідження, додавання кісточок граната у раціон може сприяти зусиллям із профілактики раку.
- Підвищують імунітет. Кісточки зерен граната – прекрасне джерело вітамінів і мінералів. Вони містять, зокрема, вітамін С, вітамін К, калій і фолієву кислоту. Вітамін С підтримує сильну імунну систему, а вітамін К необхідний для здоров’я кісток і згортання крові. Калій зі свого боку допомагає регулювати кров’яний тиск, а фолат має вирішальне значення для синтезу ДНК і відновлення клітин.
Вживання насіння граната в сезон застуди та грипу, переконує дієтолог, допоможе укріпити здоров’я.
Джерело: Health Shots