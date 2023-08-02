Лікарка-дієтолог Тетяна Лакуста на майданчику популярного онлайн-ресурсу Бережи себе назвала 6 причин, чому сезонні ягоди важливі для нашого здоров’я.

– Усі ягоди – це суперфуди, бо в невеликому продукты є велика кількість нутрієнтів, – стверджує фахівчиня.

Шість причин, чому варто додати ягоди до щоденного раціону

1. Загальна калорійність усіх ягід низька. Вони містять багато рідини, тому глікемічне навантаження від цього продукту буде незначним. Ось чому ягоди рекомендують людям із порушенням вуглеводного обміну.

2. Одна склянка ягід містить близько 2-6 г клітковини (за добової норми клітковини – 27-30 г для дорослої людини). Це досить хороший показник їхньої поживної цінності. Клітковина формує калові маси, що важливо для людей із закрепами.

Багато досліджень показують, що вживання клітковини знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і допомагає регулювати рівень глюкози в крові.

3. Ягоди допомагають підтримувати натрій-калієвий баланс. Калій і натрій виконують протилежні функції в організмі. Однак калію організм людини потребує більше, ніж натрію.

Типова дієта людей, які харчуються за “західним типом” (вживають багато оброблених продуктів) – натрієва, вона впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Тож гарна можливість підвищити рівень калію – з’їсти кілька склянок ягід.

4. Усі ягоди містять багато вітаміну С (аскорбінової кислоти). У середньому в склянці ягід – ⅓-¼ добової потреби у вітаміні. Аскорбінова кислота відіграє важливу роль у відновленні клітин, формуванні колагену для кісток, хрящів і кровоносних судин.

5. Антиоксиданти лютеїн, зеаксантин і бета-каротин, на які багаті ягоди, мають гарний профіль доказовості профілактики таких хвороб очей, як катаракта, вікова макулярна дегенерація та діабетична ретинопатія. Темні ягоди насиченого кольору містять більше антиоксидантів, адже вони і є речовинами, які дають забарвлення.

6. Фолати – природна форма вітаміну B9 – підтримують здоровий поділ клітин і сприяють правильному росту та розвитку плода. Тож ягоди будуть гарним доповненням до харчування вагітних жінок та людей із залізодефіцитом та/або анемією.

Джерело: Бережи себе