Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя дали разъяснение, какие именно популярные обезболивающие следует использовать и для каких ситуаций.

Ибупрофен. Механизм действия ибупрофена заключается в том, что он уменьшает количество гормонов, вызывающих боль и отеки. Препарат часто советуют, если человек страдает от боли в спине, зубной боли, боли из-за менструаций, при артрите и т.д.

Обычно препарату необходимо 20-30 минут, чтобы подействовать. Однако важно учитывать дозировку. Препарат не следует принимать натощак — лучше с едой или запить молоком, чтобы снизить риски раздражения желудка.

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В каких случаях принимать ибупрофен не рекомендуют:

при ветряной оспе;

беременным;

людям с язвой желудка;

людям, имеющим заболевания печени и почек;

при аллергии на ингредиенты обезболивающих препаратов.

Парацетамол используют против боли и повышения температуры. Однако, в отличие от ибупрофена, парацетамол почти не оказывает противовоспалительного эффекта. Поэтому это не очень хороший вариант при зубной боли и других состояниях, когда речь идет о воспалении.

Препарату нужно до часа, чтобы начать работать. Стандартная доза парацетамола – это 1 или 2 таблетки по 500 мг за раз. Предпочтительно принимать не более 4 раз в течение 24 часов. Максимум составляет 8 таблеток в течение 24 часов, только если ваш врач по каким-то причинам не посоветовал другой подход.

Дротаверин (Но-шпа) действует прежде всего на гладкие мышцы, вызывая антиспастический эффект. Речь идет о мускулатуре желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

Но-шпа может подействовать в следующих ситуациях:

менструальная боль;

боли в почках (например, почечные колики);

боль вследствие синдрома раздраженного кишечника и т.д.

Кеторолак (Кетанов) — сильный анальгетик, потому очень популярен среди хирургов и травматологов. Отпускается только по рецепту, ведь его побочные действия более опасны, чем, например, у ибупрофена.

Кетанов не рекомендуют использовать более 5 дней, иначе возрастают риски инфаркта и инсульта. К тому же этот препарат противопоказан, если вы недавно имели инфаркт.

Метамизол (Анальгин) обладает обезболивающим и жаропонижающим действием. Однако обезболивающий эффект является господствующим. Начинает действовать в среднем за 20-40 минут. Продолжительность действия – 2 часа.

Анальгин не следует принимать беременным. Исследования на животных показали, что препарат оказывает негативный эффект на развивающийся плод.

Из-за приема анальгина ваша моча может стать розового цвета.

По словам экспертов, практика, которая кажется нам привычной, а именно: вколоть смесь анальгина и других препаратов, чтобы снизить температуру, не применяется ни в одной стране мира.

Важно! Отдавайте предпочтение безрецептурным обезболивающим типа парацетамола и ибупрофена. Но даже они требуют осторожности, а в ряде случаев — консультации с врачом.

Источник: Береги себя