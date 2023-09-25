Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе дали роз’яснення, які саме популярні знеболювальні слід використовувати і для яких ситуацій.

Ібупрофен. Механізм дії ібупрофену полягає в тому, що він зменшує кількість гормонів, які спричиняють біль та набряки. Препарат часто радять, якщо людина страждає від болю в спині, зубного болю, болю через менструації, при артриті тощо.

Зазвичай препарату необхідно 20-30 хвилин, щоб подіяти. Однак важливо враховувати дозування. Препарат не слід приймати натщесерце – краще з їжею або запити молоком, щоб знизити ризики подразнення шлунка.

Зараз дивляться

У яких випадках приймати ібупрофен не рекомендують:

при вітряній віспі;

вагітним;

людям із виразкою шлунка;

людям, які мають захворювання печінки та нирок;

у разі алергії на інгредієнти знеболювальних препаратів.

Парацетамол використовують проти болю та підвищення температури. Однак, на відміну від ібупрофену, парацетамол майже не має протизапального ефекту. Тому це не дуже хороший варіант за зубного болю та інших станів, коли йдеться про запалення.

Препарату потрібно до години, щоб почати працювати. Стандартна доза парацетамолу – це 1 або 2 таблетки по 500 мг за раз. Переважно приймати не більше 4 разів протягом 24 годин. Максимум становить 8 таблеток протягом 24 годин, тільки якщо ваш лікар з якихось причин не порадив інший підхід.

Дротаверин (Но-шпа) діє насамперед на гладкі м’язи, спричиняючи антиспастичний ефект. Йдеться про мускулатуру шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи.

Но-шпа може подіяти в таких ситуаціях:

менструальний біль;

болі в нирках (наприклад, ниркові коліки);

біль унаслідок синдрому подразненого кишківника тощо.

Кеторолак (Кетанов) – сильний анальгетик, тому дуже популярний серед хірургів і травматологів. Відпускається тільки за рецептом, адже його побічні дії небезпечніші, ніж, наприклад, у ібупрофену.

Кетанов не рекомендують використовувати понад 5 днів, інакше зростають ризики інфаркту та інсульту. До того ж цей препарат протипоказаний, якщо ви нещодавно мали інфаркт.

Метамізол (Анальгін) має знеболювальну та жарознижувальну дію. Однак знеболювальний ефект є панівним. Починає діяти в середньому за 20-40 хвилин. Тривалість дії – 2 години.

Анальгін не слід приймати вагітним. Дослідження на тваринах показали, що препарат чинить негативний ефект на плід, що розвивається.

Через прийом анальгіну ваша сеча може стати рожевого кольору.

За словами експертів, практика, яка здається нам звичною, а саме: вколоти суміш анальгіну та інших препаратів, щоб знизити температуру, не застосовується в жодній країні світу.

Важливо! Віддавайте перевагу безрецептурним знеболювальним на кшталт парацетамолу та ібупрофену. Але навіть вони вимагають обережності, а в низці випадків – консультації з лікарем.

Джерело: Бережи себе