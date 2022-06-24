Если вы нуждаетесь в консультации врача-специалиста — не откладывайте визит. Для записи к нужному вам врачу достаточно сделать всего два шага.
1. Получите направление
- Получите направление у семейного или лечащего врача.
- Если вы не можете посетить врача, позвоните ему или напишите. Врач выпишет направление дистанционно, если имеет доступ к электронной системе здравоохранения.
- Обратитесь в любое ближайшее заведение первичной медицинской помощи. Запишитесь к семейному врачу и получите направление. Заключать новую декларацию не нужно.
2. Найдите больницу, где работает нужный вам специалист
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С направлением можно обратиться к врачу в любом регионе в заведении, у которого есть договор с НСЗУ.
Если не знаете, где найти нужного специалиста, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Без направления можно обратиться к:
- гинекологу,
- психиатру,
- наркологу,
- стоматологу,
- фтизиатру,
- к врачу, у которого находитесь под наблюдением с хроническими заболеваниями.
Источник: НСЗУ