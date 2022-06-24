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Консультация узкого специалиста во время войны: нужно всего два шага

24 июня 2022, 12:34
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач с пациентом
Источник: Depositphotos

Если вы нуждаетесь в консультации врача-специалиста — не откладывайте визит. Для записи к нужному вам врачу достаточно сделать всего два шага.

1. Получите направление

  • Получите направление у семейного или лечащего врача.
  • Если вы не можете посетить врача, позвоните ему или напишите. Врач выпишет направление дистанционно, если имеет доступ к электронной системе здравоохранения.
  • Обратитесь в любое ближайшее заведение первичной медицинской помощи. Запишитесь к семейному врачу и получите направление. Заключать новую декларацию не нужно.

2. Найдите больницу, где работает нужный вам специалист

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С направлением можно обратиться к врачу в любом регионе в заведении, у которого есть договор с НСЗУ.
Если не знаете, где найти нужного специалиста, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Без направления можно обратиться к:

  • гинекологу,
  • психиатру,
  • наркологу,
  • стоматологу,
  • фтизиатру,
  • к врачу, у которого находитесь под наблюдением с хроническими заболеваниями.

Источник: НСЗУ

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