Если вы нуждаетесь в консультации врача-специалиста — не откладывайте визит. Для записи к нужному вам врачу достаточно сделать всего два шага.

1. Получите направление

Получите направление у семейного или лечащего врача.

Если вы не можете посетить врача, позвоните ему или напишите. Врач выпишет направление дистанционно, если имеет доступ к электронной системе здравоохранения.

Обратитесь в любое ближайшее заведение первичной медицинской помощи. Запишитесь к семейному врачу и получите направление. Заключать новую декларацию не нужно.

2. Найдите больницу, где работает нужный вам специалист

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С направлением можно обратиться к врачу в любом регионе в заведении, у которого есть договор с НСЗУ.

Если не знаете, где найти нужного специалиста, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Без направления можно обратиться к:

гинекологу,

психиатру,

наркологу,

стоматологу,

фтизиатру,

к врачу, у которого находитесь под наблюдением с хроническими заболеваниями.

Источник: НСЗУ