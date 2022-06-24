Якщо ви потребуєте консультації лікаря-спеціаліста — не відкладайте візит. Для запису до потрібного вам лікаря достатньо зробити лише два кроки.

1. Отримайте направлення

Отримайте направлення у сімейного або лікуючого лікаря.

Якщо ви не можете відвідати свого лікаря, зателефонуйте йому або напишіть. Лікар випише направлення дистанційно, якщо має доступ до Електронної системи охорони здоров’я.

Зверніться у будь-який найближчий заклад первинної медичної допомоги. Запишіться до сімейного лікаря і отримайте направлення. Укладати нову декларацію не потрібно.

2. Знайдіть лікарню, де працює потрібний вам спеціаліст

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З направленням можна звернутись до лікаря в будь-якому регіоні в закладі, який має договір з НСЗУ.

Якщо не знаєте, де знайти потрібного спеціаліста, зателефонуйте в контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Без направлення можна звернутись до:

гінеколога,

психіатра,

нарколога,

стоматолога,

фтизіатра,

до лікаря, у якого перебуваєте під наглядом із хронічними захворюванням.

Джерело: НСЗУ