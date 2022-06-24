Якщо ви потребуєте консультації лікаря-спеціаліста — не відкладайте візит. Для запису до потрібного вам лікаря достатньо зробити лише два кроки.
1. Отримайте направлення
- Отримайте направлення у сімейного або лікуючого лікаря.
- Якщо ви не можете відвідати свого лікаря, зателефонуйте йому або напишіть. Лікар випише направлення дистанційно, якщо має доступ до Електронної системи охорони здоров’я.
- Зверніться у будь-який найближчий заклад первинної медичної допомоги. Запишіться до сімейного лікаря і отримайте направлення. Укладати нову декларацію не потрібно.
2. Знайдіть лікарню, де працює потрібний вам спеціаліст
Зараз дивляться
- З направленням можна звернутись до лікаря в будь-якому регіоні в закладі, який має договір з НСЗУ.
- Якщо не знаєте, де знайти потрібного спеціаліста, зателефонуйте в контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Без направлення можна звернутись до:
- гінеколога,
- психіатра,
- нарколога,
- стоматолога,
- фтизіатра,
- до лікаря, у якого перебуваєте під наглядом із хронічними захворюванням.
Джерело: НСЗУ