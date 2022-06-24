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Консультація вузького спеціаліста під час війни: потрібно всього два кроки

24 Червня 2022, 12:34
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач с пациентом
Джерело: Depositphotos

Якщо ви потребуєте консультації лікаря-спеціаліста — не відкладайте візит. Для запису до потрібного вам лікаря достатньо зробити лише два кроки.

1. Отримайте направлення

  • Отримайте направлення у сімейного або лікуючого лікаря.
  • Якщо ви не можете відвідати свого лікаря, зателефонуйте йому або напишіть. Лікар випише направлення дистанційно, якщо має доступ до Електронної системи охорони здоров’я.
  • Зверніться у будь-який найближчий заклад первинної медичної допомоги.  Запишіться до сімейного лікаря і отримайте направлення. Укладати нову декларацію не потрібно.

2. Знайдіть лікарню, де працює потрібний вам спеціаліст

Зараз дивляться
  • З направленням можна звернутись до лікаря в будь-якому регіоні в закладі, який має договір з НСЗУ.
  • Якщо не знаєте, де знайти потрібного спеціаліста, зателефонуйте в контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Без направлення можна звернутись до:

  • гінеколога,
  • психіатра,
  • нарколога,
  • стоматолога,
  • фтизіатра,
  • до лікаря, у якого перебуваєте під наглядом із хронічними захворюванням.

Джерело: НСЗУ

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