У 30-летней американки обнаружили опасные последствия вейпинга. Женщина чувствовала потрескивание в своих легких.

Месяц назад Ханна Рот почувствовала треск в легких, когда вдохнула. Температура ее тела достигала 40 °C.

Через несколько дней она прошла обследование в отделении неотложной помощи. Там у нее обнаружили обструкцию правого легкого.

I was addicted to vaping — until docs said it was ‘frying my lungs like hot chicken’ https://t.co/Skxr142NVa via @nypost

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 16, 2024