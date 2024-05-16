У 30-летней американки обнаружили опасные последствия вейпинга. Женщина чувствовала потрескивание в своих легких.

К чему приводит вейпинг

Месяц назад Ханна Рот почувствовала треск в легких, когда вдохнула. Температура ее тела достигала 40 °C.

— Я подумала, что у меня бронхит, потому что у меня очень болела грудь, — поделилась женщина.

Через несколько дней она прошла обследование в отделении неотложной помощи. Там у нее обнаружили обструкцию правого легкого.

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I was addicted to vaping — until docs said it was ‘frying my lungs like hot chicken’ https://t.co/Skxr142NVa via @nypost — Ганна І. (@anni4ka2022) May 16, 2024

Медики выяснили, что такое состояние органа у женщины из-за вейпинга. Они предупредили Ханну Рот о том, что продолжение привычки может привести к смерти.

Врачи сказали, что легкие Ханны выглядят, как у 80-летнего человека.

Как появилась привычка

Американка поделилась, что начала курить четыре года назад из-за стресса в результате пандемии Covid-19. Позже вейпинг стал для Ханны ежечасным ритуалом.

Женщина признается, что даже не подозревала о возможных последствиях от курения электронных сигарет.

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Источник: New York Post