У 30-річної американки виявили небезпечні наслідки вейпінгу. Жінка відчувала потріскування у своїх легенях.
До чого призводить вейпінг
Місяць тому Ханна Рот відчула тріск у легенях, коли вдихнула. Температура її тіла сягала 40 °C.
– Я подумала, що у мене бронхіт, тому що мене дуже боліли груди, – ділиться Ханна Рот.
Через кілька днів, жінка пройшла обстеження у відділенні невідкладної допомоги. Там у неї виявили обструкцію правої легені.
Медики з’ясували, що такий стан органу у жінки через вейпінг. Вони попередили Ханну Рот про те, що продовження звички призведи до смерті.
Лікарі сказали, що Ханна самотужки смажить свої легені, як гарячу курку, вони виглядають, як у 80-річної людини.
Як з’явилась звичка
Американка поділилась, що почала курити чотири роки тому, через стрес внаслідок пандемії Covid-19. Пізніше вейпінг став для Ханни щогодинним ритуалом.
Жінка зізнається, що навіть не підозрювала про можливі наслідки від куріння електронних сигарет .
Джерело: New York Post