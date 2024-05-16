У 30-річної американки виявили небезпечні наслідки вейпінгу. Жінка відчувала потріскування у своїх легенях.

До чого призводить вейпінг

Місяць тому Ханна Рот відчула тріск у легенях, коли вдихнула. Температура її тіла сягала 40 °C.

– Я подумала, що у мене бронхіт, тому що мене дуже боліли груди, – ділиться Ханна Рот.

Через кілька днів, жінка пройшла обстеження у відділенні невідкладної допомоги. Там у неї виявили обструкцію правої легені.

Зараз дивляться

Медики з’ясували, що такий стан органу у жінки через вейпінг. Вони попередили Ханну Рот про те, що продовження звички призведи до смерті.

Лікарі сказали, що Ханна самотужки смажить свої легені, як гарячу курку, вони виглядають, як у 80-річної людини.

Як з’явилась звичка

Американка поділилась, що почала курити чотири роки тому, через стрес внаслідок пандемії Covid-19. Пізніше вейпінг став для Ханни щогодинним ритуалом.

Жінка зізнається, що навіть не підозрювала про можливі наслідки від куріння електронних сигарет .

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Джерело: New York Post