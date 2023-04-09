Низкоуглеводная диета, разработанная британским врачом Дэвидом Анвином, показывает преимущества в борьбе не только с ожирением, но и в способности обращать вспять диабет II типа, который когда-то считался необратимым и прогрессирующим заболеванием.

Полученные результаты кажутся замечательными и будут тщательно изучены официальными лицами Национальной службы здоровья Великобритании (NHS).

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В обсервационном исследовании, опубликованном Анвином и четырьмя другими авторами в BMJ Nutrition, Prevention & Health, изучалась когорта из 186 пациентов в клинике Норвуда, средняя продолжительность диеты которых составляла 33 месяца.

Было обнаружено, что общая ремиссия диабета II типа была достигнута у 51% пациентов. Ремиссии достигли и 77% из тех, кто прошел программу в первый год после постановки диагноза.

Как отмечает ведущий исследователь диабета II типа Рой Тейлор, уже было проведено значительное исследование с контрольными группами, которое показало, что такая диета может быть эффективной для более широкой популяции.

По словам ученого, развертывание NHS программы низкокалорийной диеты должно быть подкреплено стратегией общественного здравоохранения по борьбе с ожирением, что может значительно сократить многомиллиардные счета за лекарства.