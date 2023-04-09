Низьковуглеводна дієта, розроблена британським лікарем Девідом Анвіном, демонструє переваги в боротьбі не лише з ожирінням, а й в здатності повертати назад діабет ІІ типу, який колись вважали незворотнім і прогресуючим захворюванням.

Отримані результати здаються чудовими і будуть ретельно вивчені офіційними особами Національної служби здоров’я Великої Британії (NHS).

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В обсерваційному дослідженні, опублікованому Анвіном і чотирма іншими авторами в BMJ Nutrition, Prevention & Health, вивчалася когорта зі 186 пацієнтів у клініці Норвуда, середня тривалість дієти яких становила 33 місяці.

Було виявлено, що загальна ремісія діабету II типу була досягнута у 51% пацієнтів. Ремісії досягли і 77% з тих, хто пройшов програму в перший рік після постановки діагнозу.

Як зазначає провідний дослідник діабету II типу Рой Тейлор, вже було проведено значне дослідження з контрольними групами, яке показало, що така дієта може бути ефективною для більш широкої популяції.

За словами вченого, розгортання NHS програми низькокалорійної дієти має бути підкріплене стратегією громадської охорони здоров’я щодо боротьби з ожирінням, що може значно скоротити багатомільярдні рахунки за ліки.