Врач Сунни Патель в комментарии популярному британскому изданию порекомендовала популярную специю, которая способствует подавлению аппетита и похудению. Речь идет о перце чили.

По словам врача, добавление перца чили в пищу может способствовать снижению веса благодаря основному ингредиенту, который ответственен за острый вкус, — капсаицину.

По словам медика, учеными было показано, что капсаицин ускоряет метаболизм, повышая температуру тела и стимулируя термогенез — выработку тепла в организме.

— Эта повышенная скорость метаболизма потенциально может привести к сжиганию большего количества калорий и способствовать снижению веса, — объяснила Патель.

По словам врача, перец чили также стимулирует рецепторы во рту и желудке, вызывая чувство сытости и уменьшая чувство голода.

Кроме того, было доказано, что капсаицин способствует окислению жира, побуждая организм использовать накопленный жир в качестве источника энергии.

Эксперт также добавила, что, согласно некоторым исследованиям, капсаицин может помочь регулировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.

Перец чили должен стать частью целостного подхода к здоровому образу жизни, включая сбалансированную диету и регулярные физические упражнения, резюмировала врач.

Источник: Express