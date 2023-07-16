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Врач порекомендовала популярную специю для похудения и подавления аппетита

16 июля 2023, 12:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
спеція
Источник: Pixabay

Врач Сунни Патель в комментарии популярному британскому изданию порекомендовала популярную специю, которая способствует подавлению аппетита и похудению. Речь идет о перце чили.

По словам врача, добавление перца чили в пищу может способствовать снижению веса благодаря основному ингредиенту, который ответственен за острый вкус, — капсаицину.

По словам медика, учеными было показано, что капсаицин ускоряет метаболизм, повышая температуру тела и стимулируя термогенез — выработку тепла в организме.

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— Эта повышенная скорость метаболизма потенциально может привести к сжиганию большего количества калорий и способствовать снижению веса, — объяснила Патель.

По словам врача, перец чили также стимулирует рецепторы во рту и желудке, вызывая чувство сытости и уменьшая чувство голода.

Кроме того, было доказано, что капсаицин способствует окислению жира, побуждая организм использовать накопленный жир в качестве источника энергии.

Эксперт также добавила, что, согласно некоторым исследованиям, капсаицин может помочь регулировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину. 

Перец чили должен стать частью целостного подхода к здоровому образу жизни, включая сбалансированную диету и регулярные физические упражнения, резюмировала врач.

Источник: Express

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