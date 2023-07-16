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Лікарка порекомендувала популярну спецію для схуднення та пригнічення апетиту

16 Липня 2023, 12:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
спеція
Джерело: Pixabay

Лікарка Сунні Патель у коментарі популярному британському виданню порекомендувала популярну спецію, що сприяє пригніченню апетиту та схудненню. Йдеться про перець чилі.

За словами лікаря, додавання перцю чилі в їжу може сприяти зниженню ваги завдяки основному інгредієнту, який відповідальний за гострий смак, – капсаїцину.

За словами медика, вченими було показано, що капсаїцин прискорює метаболізм, підвищуючи температуру тіла і стимулюючи термогенез – вироблення тепла в організмі.

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– Ця підвищена швидкість метаболізму потенційно може призвести до спалювання більшої кількості калорій і сприяти зниженню ваги, – пояснила Патель.

За словами лікаря, перець чилі також стимулює рецептори в роті та шлунку, викликаючи відчуття ситості та зменшуючи відчуття голоду.

Крім того, було доведено, що капсаїцин сприяє окисленню жиру, спонукаючи організм використовувати накопичений жир як джерело енергії.

Експертка також додала, що, згідно з деякими дослідженнями, капсаїцин може допомогти регулювати рівень цукру в крові та поліпшити чутливість до інсуліну.

Перець чилі має стати частиною цілісного підходу здорового способу життя, включно зі збалансованою дієтою та регулярними фізичними вправами, резюмувала лікарка.

Джерело: Express

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