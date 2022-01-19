Расплатиться за лекарственные препараты тысячей, полученной за полную вакцинацию от коронавирусной инфекции, смогут украинцы, которым на момент покупки исполнилось 60 лет. Проверять возраст уполномочены банковские учреждения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Как это будет работать? Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно вы оформили карточку — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет, — написал он.

Напомним, что правительство расширило сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы єПідтримка. А именно – с 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на вакцинальную тысячу лекарства.

С начала запуска программы єПідтримка в декабре 2021 года свыше 7,2 млн украинцев подали заявки в мобильном приложении Дія на получение тысячи гривен за полный курс вакцинации. Порядка 1,5 млрд грн украинцы уже потратили.

Также в ближайших планах по развитию проекта — предоставить возможность получить 1 тыс. грн помощи вакцинированным подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.

Источник: Михаил Федоров