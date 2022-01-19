В Закарпатской области зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил заместитель главы областной государственной администрации Мирослав Билецкий.

— Из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию мутированного штамма Омикрон. Случай обнаружили в городе Ужгород, — отметил он.

По словам Билецкого, на Закарпатье продолжает доминировать штамм коронавируса Дельта.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии Фактам ICTV рассказал, что Украина не избежит вспышки коронавирусной болезни. Он утверждает, что наличие Covid-штамма Омикрон уже подтвердили в г. Киев, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях.

Также о случаях заражения этим вариантом сообщали в Черновицкой и Харьковской областях.

В Минздраве добавили, что штамм Омикрон передается в семь раз быстрее, по сравнению со штаммом Дельта, что циркулировал ранее. У человека значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для Дельты), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфическим симптомом именно для штамма Омикрон.

В группе риска находятся пожилые люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. В сравнении с предыдущими штаммами, вариантом Омикрон стали чаще болеть дети.

Источник: Закарпатская ОГА