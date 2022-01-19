В Закарпатській області зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Мирослав Білецький.

– Із понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого штаму Омікрон. Випадок виявили у місті Ужгород, – зазначив він.

За словами Білецького, на Закарпатті продовжує домінувати штам коронавірусу Дельта.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі Фактам ICTV розповів, що Україна не уникне спалаху коронавірусної хвороби. Він стверджує, що наявність Covid-штаму Омікрон вже підтвердили у м. Київ, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях.

Також про випадки зараження цим варіантом повідомляли у Чернівецькій та Харківській областях.

У МОЗ додали, що штам Омікрон передається у сім разів швидше, якщо порівняти зі штамом Дельта, що циркулював раніше. У людини значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для Дельти), але автори проведених досліджень зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним симптомом саме для штаму Омікрон.

У групі ризику перебувають літні люди з хронічними патологіями, які не мають імунного захисту. Якщо порівняти з попередніми штамами, на варіант Омікрон стали частіше хворіти діти.

Джерело: Закарпатська ОДА