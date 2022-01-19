В Украине планируют расширить действие программы єПідтримка, чтобы выплатить тысячу гривен за вакцинацию от Covid-19 детям от 12 до 17 лет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

— Перечень действия программы президента планируем расширить на детей в возрасте 12-17 лет. Сегодня его сформируют в виде протокольного поручения, — говорит он.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предложил оформить протокольным поручением расширение программы єПідтримка на детей в возрасте 14-17 лет. Минэкономики вместе с Минцифры и МОН в 10-дневный срок должны подготовить проект постановления с перечнем того, на что можно будет потратить тысячу гривен.

По словам Качки, потратить деньги дети смогут на приобретение услуг в сфере образования, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях, прохождение дополнительных предметов ВНО, покупку книг и периодических изданий, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации от Covid-19. Теперь, чтобы пойти к месту прививки, не требуется обязательное наличие всех рутинных прививок.

Кроме того, правительство планирует расширить перечень сфер, в которых можно получить услуги в рамках программы єПідтримка. Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить лекарства на тысячу за вакцинацию. Приобрести лекарства можно как рецептурные, так и безрецептурные.

Источник: Кабинет Министров