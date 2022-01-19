В Україні планують розширити дію програми єПідтримка, щоб виплатити тисячу гривень за вакцинацію від Covid-19 дітям від 14 до 17 років.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
– Перелік дії програми президента плануємо розширити на дітей віком 14-17 років. Сьогодні його сформують у вигляді протокольного доручення, – каже він.
Заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував оформити протокольним дорученням розширення програми єПідтримка на дітей віком 14-17 років. Мінекономіки разом з Мінцифри та МОН в 10-денний термін мають підготувати проєкт постанови з переліком того, на що можна буде витратити тисячу гривень.
За словами Качки, витратити гроші діти зможуть на придбання послуг у сфері освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках, проходження додаткових предметів ЗНО, купівлю книжок та періодичних видань, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів.
Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації від Covid-19. Відтепер, щоб піти до пункту щеплення, не потрібна обов’язкова наявність усіх рутинних щеплень.
Крім того, уряд планує розширити перелік сфер, у яких можна отримати послуги в рамках програми єПідтримка. Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити ліки на тисячу за вакцинацію. Придбати ліки можна як рецептурні, так і безрецептурні.
Джерело: Кабінет Міністрів