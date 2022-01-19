В Україні планують розширити дію програми єПідтримка, щоб виплатити тисячу гривень за вакцинацію від Covid-19 дітям від 14 до 17 років.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

– Перелік дії програми президента плануємо розширити на дітей віком 14-17 років. Сьогодні його сформують у вигляді протокольного доручення, – каже він.

Заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував оформити протокольним дорученням розширення програми єПідтримка на дітей віком 14-17 років. Мінекономіки разом з Мінцифри та МОН в 10-денний термін мають підготувати проєкт постанови з переліком того, на що можна буде витратити тисячу гривень.

За словами Качки, витратити гроші діти зможуть на придбання послуг у сфері освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках, проходження додаткових предметів ЗНО, купівлю книжок та періодичних видань, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів.