Таким чином, перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця за програмою буде доповнений новою сферою – лікарські засоби.

У документі зазначається, що придбати ліки можна як рецептурні, так і безрецептурні.

Діючий перелік послуг, за надання яких можна розрахуватися коштами єПідтримки, виглядає так: