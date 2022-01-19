Уряд планує розширити перелік сфер, у яких можна отримати послуги в рамках програми єПідтримка. Тепер українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити ліки на “ковідну” тисячу.
Кабінет міністрів зазначив, що особи віком від 60 років потребують особливої підтримки, тому їм можна витратити одну тисячу гривень, отриманих за вакцинацію, на придбання ліків.
Таким чином, перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця за програмою буде доповнений новою сферою – лікарські засоби.
У документі зазначається, що придбати ліки можна як рецептурні, так і безрецептурні.
Діючий перелік послуг, за надання яких можна розрахуватися коштами єПідтримки, виглядає так:
- ліки (українці від 60 років);
- квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
- залізничні та авіаквитки в межах України;
- абонемент у спортзал;
- квитки на концерти;
- товари в книжкових магазинах.
Програмою єПідтримка, що запрацювала у грудні 2021 року, скористалися понад 7,2 млн українців. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено близько 7 млрд гривень. Близько 1,5 млрд гривень уже витратили.
Наразі отримати одну тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати Covid-сертифікат у мобільному застосунку Дія.
Джерело: Кабмін