Правительство планирует расширить перечень сфер, в которых можно получить услуги в рамках программы єПідтримка. Теперь украинцы от 60 лет с 24 января смогут купить лекарства на “ковидную” тысячу.

Кабинет министров отметил, что лица в возрасте от 60 лет нуждаются в особой поддержке, поэтому им можно потратить одну тысячу гривен, полученную за вакцинацию, на приобретение лекарств.

Таким образом, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой – лекарственные средства.

В документе отмечается, что приобрести лекарства можно как рецептурные, так и безрецептурные.

Действующий перечень услуг, за предоставление которых можно рассчитаться средствами єПідтримка, выглядит следующим образом:

лекарства (украинцы от 60 лет);

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

абонемент в спортзал;

билеты на концерты;

товары в книжных магазинах.

Программой єПідтримка, заработавшей в декабре 2021 года, воспользовались более 7,2 млн украинцев. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд гривен. Около 1,5 млрд гривен уже потратили.

Теперь получить одну тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь Covid-сертификат в мобильном приложении Дія.

Источник: Кабмин