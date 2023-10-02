В течение многих лет нам говорили избегать солнца, чтобы предотвратить рак кожи. Но многочисленные исследования показывают, что солнце может улучшить состояние здоровья и продлить жизнь.

Довольно долго считалось, что от солнца надо защищаться. Действительно, чрезмерное пребывание на солнце плохо влияет на кожу и повышает риск развития рака.

Но ученые все больше сомневаются в том, что солнечный свет — это зло, которого следует избегать любой ценой.

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Оказывается, фавориты солнечных ванн имеют достаточно высокие шансы на долголетие. Но можно ли воспользоваться преимуществами солнечного света, не рискуя раком кожи?

Один из способов, с помощью которого солнечный свет включает выработку меланина, — это высвобождение вещества под названием бета-эндорфин, которое также играет важную роль в уменьшении стресса и борьбе с болью.

Это одна из вероятных причин, почему солнечные лучи помогают снизить уровень стресса, увеличивая количество эндорфинов и улучшая настроение.

Конечно, солнечные ванны — это палка о двух концах. Первые статьи, что солнечный свет может быть связан с повышенным риском рака кожи, появились в конце 1920-х годов, когда британский исследователь Джордж Финдли заметил, что у мышей, которых регулярно облучали ультрафиолетовым светом, появлялись опухоли на коже.

С тех пор многочисленные исследования показали, что ультрафиолетовый свет действительно вызывает мутации ДНК в клетках кожи, в результате чего может возникнуть рак кожи. Несмотря на это люди, которые наслаждались солнцем, жили дольше, чем те, кто его избегал.

Другой исследователь из Швеции Пелле Линдквист наблюдал за состоянием здоровья трех тысяч женщин в течение 20 лет.

Было установлено, что в среднем представительницы прекрасного пола, которые проводили больше времени на солнце, жили на один-два года дольше, чем те, кто активно избегал солнечных лучей.

Такой эффект был связан с тем, что регулярное пребывание под солнцем способствовало снижению артериального давления и повышало количество витамина D.

Это помогало защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней, не связанных с раком, включая диабет II типа, аутоиммунные заболевания и хронические заболевания легких.

Впоследствии другие исследования выявили подобную закономерность среди британцев. Профессор Эдинбургского университета Ричард Веллер и его коллеги проанализировали данные 376 729 человек, участвовавших в исследовании Biobank Study.

Было обнаружено, что те, кто предпочитал солнце, имели на 14% меньше шансов умереть от любой причины по сравнению с теми, кто избегал солнца. А их риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже.

В целом любители солнца жили примерно на 50 дней дольше. Кажется, что это немного, но на уровне популяции это огромная цифра, считает Веллер.

Так что по сути, чем больше солнечного света получают люди, тем дольше они живут. Кроме того, риск умереть от рака (включая рак кожи), у них также на 14% ниже. Подобная картина наблюдалась и в других исследованиях.

— Мы знаем, что когда диагностируется меланома, люди с повышенным уровнем витамина D имеют лучший диагноз, — говорит он.

Удивительно, но крупные долгосрочные испытания, оценивающие влияние ежедневных добавок витамина D для предотвращения этих заболеваний, дали неоднозначные результаты. Это побудило некоторых исследователей оценивать результаты с другой точки зрения.

— Уровень витамина D является биомаркером пребывания на солнце, но не обязательно является активным агентом, участвующим в патогенезе заболеваний человека, — говорит профессор Прю Харт из Австралии.

Харт выясняет, влияют ли ультрафиолетовые лучи солнца на наше здоровье другим образом. Кроме повреждения ДНК в клетках нашей кожи, еще одна причина, почему чрезмерное пребывание на солнце может увеличить риск рака кожи, заключается в том, что оно подавляет активность иммунных клеток, которые обычно обнаруживают поврежденные клетки и уничтожают их.

Однако некоторое ослабление иммунитета может быть полезным для смягчения чрезмерного иммунного ответа. Возможно, наша иммунная система даже развилась благодаря этому умеренно подавляющему воздействию солнечного света.

Сегодня, когда человек проводит большую часть своей жизни дома, система может выйти из равновесия, что увеличивает риск аутоиммунных заболеваний.

Например, многочисленные эпидемиологические исследования связывают длительное воздействие солнечного света в течение жизни с меньшим риском развития заболевания.

Сейчас Харт исследует, могут ли ультрафиолетовые лучи приостановить ранние формы рассеянного склероза.

Между тем недавнее исследование профессора Кармита Леви из Тель-Авивского университета в Израиле показало, что пребывание на солнце вызывает у мужчин высвобождение грелина, гормона голода.

Триггером оказалось повреждение ДНК. Кроме регулирования аппетита, грелин также помогает уменьшить воспаление и снизить артериальное давление.

В 2020 году Веллер, Харт, Линдквист и 12 других исследователей опубликовали в научном журнале статью, посвященную недостаточному пребыванию на солнце.

Не отрицая, что ультрафиолетовое излучение является основной причиной рака кожи, они уверены: избегание солнца может быть вредным для здоровья людей, живущих в таких странах, как Великобритания.

Итак, что делать? Один из подходов заключается в контролировании уровня УФ-индекса. Если он высокий, кожу надо защищать специальным кремом, особенно тем, кто имеет светлую кожу, много родинок или веснушек или родственников, больных раком кожи.