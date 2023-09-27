Дэн Бюттнер и его команда, которые являются авторами исследования так называемых, зон долголетия в каждой стране, выделили девять ключевых черт и привычек, которым дали название Могучая девятка.

Именно девять факторов объединяют жителей из разных уголков мира, которые живут около 100 лет и более, при этом оставаясь бодрыми и открытыми для новых знаний.

Известно, что долголетие по большей части зависит от выбора образа жизни. Генетика определяет лишь 20-30% продолжительности жизни человека.

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Итак, вот девять безоговорочных условий, соблюдение которых дает шанс на здоровое долголетие, независимо от страны проживания.

Долгожители едят преимущественно растительную пищу. Порции мяса небольшие и оно бывает на столе около пяти раз в месяц.

Умеренное потребление мяса способствует снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

Растительная диета обеспечивает необходимые полезные питательные вещества, а рыба, которая часто является основным продуктом питания этих людей, содержит жирные кислоты омега-3, способствующие здоровью нервной и сердечно-сосудистой системы.

Люди в почтенном возрасте часто постятся, едят не от пуза, а столько, чтобы насытиться на 80%, это предотвращает набор веса и риск ожирения. Алкоголя они избегают или употребляют в умеренных количествах, предпочтение отдают красному вину, богатому антиоксидантами. У них есть цель в жизни, несмотря на почтенный возраст, и они хотят ее достичь. Долгожители много двигаются. Они гуляют, ежедневно готовят, убирают, занимаются сельским хозяйством и выполняют другие повседневные дела. Стресс в повседневной жизни, а он случается, снимают либо с помощью молитвы, либо общением с родными за бокалом вина. Вера занимает центральное место в жизни долгожителей. Какая именно религия, не имеет значения. Залогом долгожительства является и то, что в семьях молодые и пожилые люди живут вместе на протяжении всей жизни. Воспринимая адекватно современную жизнь, долгожители активно пользуются социальными сетями, они являются участниками групп, которые поощряют здоровый и счастливый образ жизни.

Источник: News Medical