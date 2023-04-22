Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Старость — радость: почему люди почтенного возраста чувствуют себя более счастливыми, чем молодые

22 апреля 2023, 11:45
Валентина Андрейко журналіст
долголетие
Источник: Depositphotos

Исследования мозга, проведенные учеными Калифорнийского университета в Сан-Диего, ставили цель сравнить показатели интеллекта и самочувствия молодых и пожилых людей.

Старшие участники ожидаемо набрали значительно меньше баллов в когнитивных тестах, чем молодые, зато они оказались гораздо здоровее психически.

В исследовании, недавно опубликованном в журнале Psychology and Aging, приняли участие 62 участника в возрасте до двадцати лет и 54 — здоровые пожилые люди старше 60 лет. Все они прошли целый ряд когнитивных тестов.

Одновременно учёные измеряли их мозговую активность с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), чтобы выяснить, какие участки мозга использовали обе группы для выполнения каждого задания.

Читайте также:
веганВместо мяса: ученые доказали эффективность веганских белков в наращивании мышечной массы

У молодых добровольцев данные ЭЭГ показали, что более высоких когнитивных результатов достигали те, кто проявлял большую активность в префронтальной коре головного мозга — части системы исполнительного контроля мозга, которая, как известно, деградирует с возрастом.

Пожилые люди во время выполнения тех же задач демонстрировали повышенную активность в передних отделах мозга (DMN), которые обычно активны, когда человек пребывает в глубоком созерцании или мечтает.

Однако они тормозятся во время выполнения задач, требующих отточенной концентрации внимания.

Это и объясняет, почему старшие участники эксперимента набрали гораздо меньше баллов, чем их младшие конкуренты.

После того, как все добровольцы прошли тесты, команда использовала верифицированный опрос, чтобы получить представление об их психическом состоянии.

Читайте также:
пам'ятьУченые выяснили, что наша память может быть неточной уже через секунды после события

И тут выяснилось, что у молодых людей больше симптомов тревоги, депрессии и одиночества, а у людей почтенного возраста, наоборот, больше спокойствия и созерцания.

— Мы склонны считать, что молодежь в возрасте 20 лет достигает пика когнитивных способностей, но это также очень стрессовый период в их жизни, поэтому им можно многому научиться у старших людей, — сказала автор исследования Джоти Мишра.

Сейчас исследователи изучают методы стимуляции мозга старших людей с помощью медитации осознанности или других практик, которые ориентировали бы их на настоящее, одновременно сохраняя психическое благополучие.

Результаты исследования показывают интересные идеи и по отсрочке наступления деменции.

Читайте также:
старістьРекорд долголетия не за горами: ученые рассчитали продолжительность жизни человека к 2060 году

ИсточникHealthInnovations

Теги
Дослідження вчених Старіння щастя
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь