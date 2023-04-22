Исследования мозга, проведенные учеными Калифорнийского университета в Сан-Диего, ставили цель сравнить показатели интеллекта и самочувствия молодых и пожилых людей.

Старшие участники ожидаемо набрали значительно меньше баллов в когнитивных тестах, чем молодые, зато они оказались гораздо здоровее психически.

В исследовании, недавно опубликованном в журнале Psychology and Aging, приняли участие 62 участника в возрасте до двадцати лет и 54 — здоровые пожилые люди старше 60 лет. Все они прошли целый ряд когнитивных тестов.

Одновременно учёные измеряли их мозговую активность с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), чтобы выяснить, какие участки мозга использовали обе группы для выполнения каждого задания.

У молодых добровольцев данные ЭЭГ показали, что более высоких когнитивных результатов достигали те, кто проявлял большую активность в префронтальной коре головного мозга — части системы исполнительного контроля мозга, которая, как известно, деградирует с возрастом.

Пожилые люди во время выполнения тех же задач демонстрировали повышенную активность в передних отделах мозга (DMN), которые обычно активны, когда человек пребывает в глубоком созерцании или мечтает.

Однако они тормозятся во время выполнения задач, требующих отточенной концентрации внимания.

Это и объясняет, почему старшие участники эксперимента набрали гораздо меньше баллов, чем их младшие конкуренты.

После того, как все добровольцы прошли тесты, команда использовала верифицированный опрос, чтобы получить представление об их психическом состоянии.

И тут выяснилось, что у молодых людей больше симптомов тревоги, депрессии и одиночества, а у людей почтенного возраста, наоборот, больше спокойствия и созерцания.

— Мы склонны считать, что молодежь в возрасте 20 лет достигает пика когнитивных способностей, но это также очень стрессовый период в их жизни, поэтому им можно многому научиться у старших людей, — сказала автор исследования Джоти Мишра.

Сейчас исследователи изучают методы стимуляции мозга старших людей с помощью медитации осознанности или других практик, которые ориентировали бы их на настоящее, одновременно сохраняя психическое благополучие.

Результаты исследования показывают интересные идеи и по отсрочке наступления деменции.

Источник: HealthInnovations