Дослідження мозку, проведені вченими Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, мали на меті порівняти показники інтелекту та самопочуття молодих і літніх людей.

Старші учасники очікувано набрали значно менше балів у когнітивних тестах, ніж молоді, зате вони виявилися набагато здоровішими психічно.

У дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі Psychology and Aging, взяли участь 62 учасники віком до двадцяти років і 54 – здорові літні люди старше 60 років. Усі вони пройшли цілу низку когнітивних тестів.

Одночасно вчені вимірювали їхню мозкову активність за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ), щоб з’ясувати, які ділянки мозку використовували обидві групи для виконання кожного завдання.

У молодих добровольців дані ЕЕГ показали, що вищих когнітивних результатів досягали ті, хто виявляв більшу активність у префронтальній корі головного мозку – частині, яка, як відомо, деградує з віком.

Літні люди під час виконання тих самих завдань демонстрували підвищену активність у передніх відділах мозку (DMN), які зазвичай активні, коли людина перебуває в глибокому спогляданні або мріє. Проте вони гальмуються під час виконання завдань, що вимагають відточеної концентрації уваги.

Це й пояснює, чому старші учасники експерименту набрали набагато менше балів, ніж їхні молодші конкуренти.

Після того, як усі добровольці пройшли тести, команда використала верифіковане опитування, щоб отримати уявлення про їхній психічний стан.

І тут вияснилося, що у молодих людей більше симптомів тривоги, депресії та самотності , а у людей поважного віку, навпаки, більше спокою і споглядання.

– Ми схильні вважати, що молодь віком 20 років досягає піку когнітивних здібностей, але це також стресовий період у їхньому житті, тому їм можна багато чого навчитися у старших людей, – сказала авторка дослідження Джьоті Мішра.

Зараз дослідники вивчають методи стимуляції мозку старших людей з допомогою медитації усвідомленості або інших практик, які орієнтували б їх на сьогодення, одночасно зберігаючи психічне благополуччя.

Крім того, результати дослідження підказали цікаві ідеї щодо відтермінування настання деменції.

Джерело: HealthInnovations