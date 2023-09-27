Ден Бюттнер і його команда, які є авторами дослідження так званих, зон довголіття у кожній країні, виокремили дев’ять ключових рис і звичок, яким дали назву Могутня дев’ятка.

Саме дев’ять факторів об’єднують мешканців з різних куточків світу, які живуть близько 100 років і більше, при цьому залишаючись бадьорими і відкритими для нових знань.

Відомо, що довголіття здебільшого залежить від вибору способу життя. Генетика визначає лише 20-30% тривалості життя людини.

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Отож, ось дев’ять беззастережних умов, дотримання яких дає шанс на здорове довголіття, незалежно від країни проживання.

Довгожителі їдять переважно рослинну їжу. Порції м’яса невеликі і воно буває на столі близько п’яти разів на місяць.

Помірне споживання м’яса сприяє зниженню захворюваності на серцево-судинні захворювання та рак.

Рослинна дієта забезпечує необхідні корисні поживні речовини, а риба, яка часто є основним продуктом харчування цих людей, містить жирні кислоти омега-3, що сприяють здоров’ю нервової та серцево-судинної системи.

Люди в поважному віці часто постять, їдять не досхочу, а стільки, щоб насититися на 80%, це запобігає набору ваги і ризику ожиріння. Алкоголю вони уникають або вживають у помірних кількостях, перевагу віддають червоному вину, багатому на антиоксиданти. У них є мета в житті, попри поважний вік, і вони хочуть її досягти. Довгожителі багато рухаються. Вони гуляють, щодня готують, прибирають, займаються сільським господарством і виконують інші повсякденні справи. Стрес у повсякденному житті, а він трапляється, знімають або за допомогою молитви, або спілкуванням з рідними за келихом вина. Віра посідає центральне місце в житті довгожителів. Яка саме релігія, не має значення. Запорукою довгожительства є й те, що в сім’ях молоді та літні люди живуть разом протягом усього життя. Сприймаючи адекватно сучасне життя, довгожителі активно користуються соціальнимиі мережами, вони є учасниками груп, які заохочують здоровий і щасливий спосіб життя.

Джерело: News Medical