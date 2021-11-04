На своем внеочередном заседании, которое состоялось вчера, 3 ноября, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ужесточении карантинных ограничений для Прикарпатья.

В связи с тем, что Ивано-Франковская область перешла в красную зону эпидемической опасности, владельцам здешних комплексов отдыха и рекреации категорически запрещено принимать туристов без Covid-сертификатов, подтверждающих полную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Помимо зеленого Covid-сертификата, допускается предъявление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, или справки, заверенной надлежащим образом, о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Комиссия ТЭБ и ЧС поручила ГУ Национальной полиции и ГУ Госпотребслужбы и управлению патрульной полиции усилить контроль за соблюдением на территории Ивано-Франковской области установленных ограничительных противоэпидемических мер.

Напомним, что именно на Франковщине расположен популярный горнолыжный курорт Буковель.

Источник: Kurs