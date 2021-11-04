На своєму позачерговому засіданні, яке відбулося вчора, 3 листопада, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень для Прикарпаття.

У зв’язку з тим, що Івано-Франківська область перейшла до червоної зони епідемічної небезпеки, власникам тутешніх комплексів відпочинку та рекреації категорично заборонено приймати туристів без Covid-сертифікатів, що підтверджують повну вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Крім зеленого Covid-сертифіката, допускається пред’явлення негативного ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години, або довідки, завіреної належним чином, про одужання від коронавірусної хвороби.

Комісія ТЕБ та НС доручила ГУ Національної поліції та ГУ Держспоживслужби та управлінню патрульної поліції посилити контроль за дотриманням на території Івано-Франківської області встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що саме на Франківщині розташований популярний гірськолижний курорт Буковель.

Джерело: Kurs