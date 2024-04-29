Педиатр Татьяна Тульчак на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, какие могут быть реакции на прививки, нужно ли их бояться и что на самом деле может быть опасным.

— Любая прививка может вызвать поствакцинальные реакции. И это нормально, поскольку организм человека отвечает на компоненты вакцин и учится защищаться от инфекций, — говорит врач.

Реакции на прививки

По словам медика, будут реакции развиваться или нет — это очень индивидуальный вопрос, и предсказать это сложно.

Реакции после прививки могут проявляться местно: покраснение, припухлость, отверждение, подкожный узелок или горячая на ощупь кожа в месте укола, увеличение лимфатических узлов. А также обще: повышение температуры тела, ломота в мышцах, чувство недомогания, как во время привычной простуды.

— Все описанные выше реакции ожидаемы и абсолютно допустимы. Они не несут опасности для здоровья и обычно проходят самостоятельно, — подчеркивает педиатр.

Аллергические реакции

По словам Татьяны Тульчак, аллергические реакции на прививки, к счастью, происходят очень редко. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), риск анафилактического шока после любой вакцины чрезвычайно низок и составляет около 1,3 случаев на миллион введенных доз вакцины.

Вакцина, как и любые медикаменты, химические средства, укусы насекомых, средства гигиены, пищевые продукты и даже пыльца растений, содержит различные белковые и химические компоненты, поэтому в ответ на нее также может развиться тяжелая аллергическая реакция в виде анафилактического шока или отека Квинке.

Анафилактический шок – это тяжелая аллергическая реакция немедленного типа, которая может развиться через несколько секунд или минут после введения аллергена. При этом происходит резкое падение давления и утрата сознания.

Как предотвратить аллергические реакции

Чтобы выявить риск такой ситуации, перед вакцинацией родители заполняют анкету, где указывают реакции на предыдущие дозы прививок, известные им аллергические реакции у ребенка и факт переливания компонентов крови.

В каждом кабинете, где проводится вакцинация, есть все необходимые медикаменты, а персонал проходит ежегодное обучение для оказания неотложной медицинской помощи при анафилактическом шоке.

Именно поэтому важно соблюдать рекомендации и оставаться в медицинском учреждении еще не менее 30 минут после прививки для наблюдения.

Как можно и как нельзя облегчать реакции

По словам специалиста, для обезболивания или снижения лихорадки можно применять безопасные для детей препараты на основе парацетамола и ибупрофена. Обычно на консультации врач рассчитывает актуальные дозы этих средств в соответствии с весом ребенка.

Не следует снижать температуру свечами или инъекциями анальгина с димедролом. И ни в коем случае не используйте в этих целях аспирин (ацетилсалициловую кислоту). Это может повлечь за собой возникновение опасного для жизни ребенка состояния — синдрома Рея.

Место прививки

Врач особо отметила, что не стоит производить никаких манипуляций с местом, куда была введена вакцина. Накладывать спиртовые компрессы, рисовать йодные сетки, прикладывать листья капусты, алоэ, мед или наносить разные гомеопатические мази и так далее – все это неэффективно.

Более того, это может иметь дополнительное раздражающее действие, усилить отек из-за притока крови и создать условия для инфицирования этого участка.

— Однако мочить место вакцинации (купать ребенка, посещать бассейн), гулять или посещать спортивные секции, ходить в гости или посещать детский коллектив можно, — говорит педиатр.

Врач также советует не фокусировать внимание ребенка на реакциях, не проверяйте лишний раз, прошла ли уже припухлость. Тогда поствакцинальное время пройдет более спокойно для вас и малыша.

Источник: Береги себя