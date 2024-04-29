Педіатр Тетяна Тульчак на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, які можуть бути реакції на щеплення, чи потрібно їх боятися і що насправді може бути небезпечним.

– Будь-яке щеплення може викликати поствакцинальні реакції. І це нормально, оскільки організм людини відповідає на компоненти вакцин і вчиться захищатися від інфекцій, – каже лікарка.

Реакції на щеплення

За словами медика, розвиватимуться реакції чи ні – це дуже індивідуальне питання, і передбачити це складно.

Зараз дивляться

Реакції після щеплення можуть проявлятися місцево: почервоніння, припухлість, затвердіння, підшкірний вузлик або гаряча на дотик шкіра в місці уколу, збільшення лімфатичних вузлів. А також загально: підвищення температури тіла, ломота в м’язах, відчуття нездужання, як під час звичної застуди.

– Усі описані вище реакції очікувані й абсолютно допустимі. Вони не несуть небезпеки для здоров’я і зазвичай минають самостійно, – наголошує педіатр.

Алергічні реакції

За словами Тетяни Тульчак, алергічні реакції на щеплення, на щастя, трапляються дуже рідко. Згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), ризик анафілактичного шоку після будь-якої вакцини надзвичайно низький і становить близько 1,3 випадку на мільйон введених доз вакцини.

Вакцина, як і будь-які медикаменти, хімічні засоби, укуси комах, засоби гігієни, харчові продукти й навіть пилок рослин, містить різноманітні білкові та хімічні компоненти, тож у відповідь на неї також може розвинутися важка алергічна реакція у вигляді анафілактичного шоку або набряку Квінке.

Анафілактичний шок – це важка алергічна реакція негайного типу, яка може розвинутися за кілька секунд або хвилин після введення алергену. Водночас відбувається різке падіння тиску та втрата свідомості.

Як запобігти алергічним реакціям

Щоб виявити ризик такої ситуації, перед вакцинацією батьки заповнюють анкету, де вказують реакції на попередні дози щеплень, відомі їм алергічні реакції в дитини та факт переливання компонентів крові.

У кожному кабінеті, де проводиться вакцинація, є всі необхідні медикаменти, а персонал проходить щорічне навчання для надання невідкладної медичної допомоги в разі анафілактичного шоку.

Саме тому важливо дотримуватися рекомендацій і залишатися в медичному закладі ще щонайменше 30 хвилин після щеплення для спостереження.

Як можна і як не можна полегшувати реакції

За словами фахівця, для знеболення або зниження лихоманки можна застосовувати безпечні для дітей препарати на основі парацетамолу та ібупрофену. Зазвичай на консультації лікар розраховує актуальні дози цих засобів відповідно до ваги дитини.

Не варто знижувати температуру свічками чи ін’єкціями анальгіну з димедролом. І в жодному разі не використовуйте в цих цілях аспірин (ацетилсаліцилову кислоту). Це може спричинити виникнення небезпечного для життя дитини стану – синдрому Рея.

Місце щеплення

Лікарка особливо відзначила, що не варто робити жодних маніпуляцій із місцем, куди було введено вакцину. Накладати спиртові компреси, малювати йодні сітки, прикладати листя капусти, алое, мед або наносити різні гомеопатичні мазі тощо – усе це неефективно.

Ба більше, це може мати додаткову подразнювальну дію, посилити набряк через приплив крові та створити умови для інфікування цієї ділянки.

– Проте мочити місце вакцинації (купати дитину, відвідувати басейн), гуляти чи відвідувати спортивні секції, ходити в гості чи відвідувати дитячий колектив можна, – каже педіатр.

Лікарка також радить не фокусувати увагу дитини на реакціях, не перевіряйте зайвий раз, чи спав набряк. Тоді поствакцинальний час минет більш спокійно для вас і малюка.

Джерело: Бережи себе