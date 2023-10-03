Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Семена подсолнечника: диетолог рассказала это полезный снек или полезный перекус

3 октября 2023, 13:48
Ольга Боднарчук редактор
Семена подсолнечника: диетолог рассказала это полезный снек или полезный перекус
Источник: Pixabay

Потребление подсолнечных семечек может быть полезным для здоровья, если придерживаться определенных правил, утверждает диетолог Алиса Рамси.

Важно учитывать размер порции, которая не должна превышать четыре столовые ложки или примерно 30 г в день.

Оптимальный размер порции зависит от количества жиров, которые человек может потреблять ежедневно и его пищевых привычек.

Сейчас смотрят

Эта норма варьируется в зависимости от возраста, веса, роста и уровня физической активности. Жиры должны составлять от 20% до 35% калорий в ежедневном рационе.

Подсолнечные семечки содержат много полезных элементов, таких как кальций, магний, калий, медь, цинк, селен и фосфор, которые способствуют укреплению костей, здоровью сердца и иммунитета.

Они также являются важным источником витаминов группы B, что способствует здоровью нервной системы и кожи, а также участвует в кроветворении.

В 30 граммах семян содержится дневная доза витамина E, который полезен для здоровья кожи, глаз и иммунитета.

Важно не делать семена единственным источником ненасыщенных жиров.

Для женщины 30 лет с ростом 170 см и весом 65 кг, которая тренируется дважды — трижды в неделю, норма калорий составляет примерно 1900 килокалорий в день, из которых 665 килокалорий приходятся на жиры.

Заметим, что подсолнечные семечки содержат около 612 килокалорий на 100 граммов.

Подсолнечные семечки, несмотря на свою пользу, могут иметь и негативное влияние.

Аллергия на семена подсолнечника, хоть и редко наблюдается, но может быть серьезной, и в некоторых случаях приводить к анафилактическому шоку.

Если вы испытываете аллергические симптомы после потребления семян, следует немедленно обратиться к врачу.

Также важно избегать большого количества шелухи с семенами, поскольку это может вызвать образование безоара в желудке или кишечнике.

Безоар — это инородное тело, состоящее из непереваренных остатков пищи, и может вызвать боль в животе и проблемы с кишечником. Часто требует хирургического вмешательства.

Читайте также:
насінняСемечки для похудения: диетологи советуют включить в рацион пять видов

Источник
TIME
Теги
Здоровое питание Соняшникова олія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь