Потребление подсолнечных семечек может быть полезным для здоровья, если придерживаться определенных правил, утверждает диетолог Алиса Рамси.

Важно учитывать размер порции, которая не должна превышать четыре столовые ложки или примерно 30 г в день.

Оптимальный размер порции зависит от количества жиров, которые человек может потреблять ежедневно и его пищевых привычек.

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Эта норма варьируется в зависимости от возраста, веса, роста и уровня физической активности. Жиры должны составлять от 20% до 35% калорий в ежедневном рационе.

Подсолнечные семечки содержат много полезных элементов, таких как кальций, магний, калий, медь, цинк, селен и фосфор, которые способствуют укреплению костей, здоровью сердца и иммунитета.

Они также являются важным источником витаминов группы B, что способствует здоровью нервной системы и кожи, а также участвует в кроветворении.

В 30 граммах семян содержится дневная доза витамина E, который полезен для здоровья кожи, глаз и иммунитета.

Важно не делать семена единственным источником ненасыщенных жиров.

Для женщины 30 лет с ростом 170 см и весом 65 кг, которая тренируется дважды — трижды в неделю, норма калорий составляет примерно 1900 килокалорий в день, из которых 665 килокалорий приходятся на жиры.

Заметим, что подсолнечные семечки содержат около 612 килокалорий на 100 граммов.

Подсолнечные семечки, несмотря на свою пользу, могут иметь и негативное влияние.

Аллергия на семена подсолнечника, хоть и редко наблюдается, но может быть серьезной, и в некоторых случаях приводить к анафилактическому шоку.

Если вы испытываете аллергические симптомы после потребления семян, следует немедленно обратиться к врачу.

Также важно избегать большого количества шелухи с семенами, поскольку это может вызвать образование безоара в желудке или кишечнике.

Безоар — это инородное тело, состоящее из непереваренных остатков пищи, и может вызвать боль в животе и проблемы с кишечником. Часто требует хирургического вмешательства.