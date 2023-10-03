Споживання соняшникового насіння може бути корисним для здоров’я, якщо дотримуватися певних правил, стверджує дієтолог Аліса Рамсі.

Важливо враховувати розмір порції, яка не повинна перевищувати чотири столові ложки або приблизно 30 г на день.

Оптимальний розмір порції залежить від кількості жирів, які людина може споживати щодня та її харчових звичок.

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Ця норма варіюється в залежності від віку, ваги, зросту та рівня фізичної активності. Жири мають становити від 20% до 35% калорій в щоденному раціоні.

Соняшникове насіння містить багато корисних елементів, таких як кальцій, магній, калій, мідь, цинк, селен і фосфор, які сприяють зміцненню кісток, здоров’ю серця та імунітету.

Воно також є важливим джерелом вітамінів групи B, що сприяє здоров’ю нервової системи та шкіри, а також бере участь у кровотворенні.

У 30 грамах насіння міститься денна доза вітаміну E, який корисний для здоров’я шкіри, очей та імунітету.

Важливо не робити насіння єдиним джерелом ненасичених жирів.

Для жінки 30 років зі зростом 170 см і вагою 65 кг, яка тренується двічі – тричі на тиждень, норма калорій становить приблизно 1900 кілокалорій на день, з яких 665 кілокалорій припадають на жири.

Зауважимо, що соняшникове насіння містить близько 612 кілокалорій на 100 грамів.

Соняшникове насіння, незважаючи на свою користь, може мати й негативний вплив.

Алергія на насіння соняшнику, хоч і рідко спостерігається, але може бути серйозною, і в деяких випадках призводити до анафілактичного шоку.

Якщо ви відчуваєте алергічні симптоми після споживання насіння, слід негайно звернутися до лікаря.

Також важливо уникати великої кількості лушпиння з насінням, оскільки це може спричинити утворення безоару в шлунку або кишечнику.

Безоар – це стороннє тіло, що складається з неперетравлених решток їжі, і може викликати біль у животі та проблеми з кишечником. Часто вимагає хірургічного втручання.