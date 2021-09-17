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Не только отрада для души: зеленые растения способны замедлить биологическое старение

17 сентября, 15:37 Вікторія Яснопольська
старение
Источник: Depositphotos

Зеленые деревья, кусты, растения полезны не только для ума и души, но и для тела, по крайней мере, для женщин. К такому выводу в результате проведенного исследования пришли ученые Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша в Австралии.

Впервые в мире они показали связь между количеством растений в непосредственном окружении человека и более медленным биологическим старением на основе изменений в метилировании ДНК.

— В условиях старения мирового населения, обусловленного увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости, понимание того, как продлить хорошее здоровье и функционирование до старости, является приоритетом, — отметил автор научной работы Жунбинь Сюй.

По его словам, один из самых надежных маркеров биологического старения — изменения метилирования, обнаруженные в ДНК человека.

Метилирование ДНК — это модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК, что можно рассматривать как часть эпигенетической составляющей генома.

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В ходе исследования было обнаружено, что зеленый цвет связан с:

  • обращением изменений метилирования ДНК, возникающих в результате воздействия сигаретного дыма;
  • улучшением иммунной функции и метаболическим здоровьем;
  • уменьшением жировых тканей, наблюдаемых при ожирении, и улучшением здоровья почек.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши результаты в более крупных масштабах, а также посмотреть на этот процесс у мужчин, отмечают авторы исследования.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження , Старіння
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