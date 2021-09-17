Зеленые деревья, кусты, растения полезны не только для ума и души, но и для тела, по крайней мере, для женщин. К такому выводу в результате проведенного исследования пришли ученые Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша в Австралии.
Впервые в мире они показали связь между количеством растений в непосредственном окружении человека и более медленным биологическим старением на основе изменений в метилировании ДНК.
— В условиях старения мирового населения, обусловленного увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости, понимание того, как продлить хорошее здоровье и функционирование до старости, является приоритетом, — отметил автор научной работы Жунбинь Сюй.
По его словам, один из самых надежных маркеров биологического старения — изменения метилирования, обнаруженные в ДНК человека.
Метилирование ДНК — это модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК, что можно рассматривать как часть эпигенетической составляющей генома.
В ходе исследования было обнаружено, что зеленый цвет связан с:
- обращением изменений метилирования ДНК, возникающих в результате воздействия сигаретного дыма;
- улучшением иммунной функции и метаболическим здоровьем;
- уменьшением жировых тканей, наблюдаемых при ожирении, и улучшением здоровья почек.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши результаты в более крупных масштабах, а также посмотреть на этот процесс у мужчин, отмечают авторы исследования.