Зеленые деревья, кусты, растения полезны не только для ума и души, но и для тела, по крайней мере, для женщин. К такому выводу в результате проведенного исследования пришли ученые Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша в Австралии.

Впервые в мире они показали связь между количеством растений в непосредственном окружении человека и более медленным биологическим старением на основе изменений в метилировании ДНК.

— В условиях старения мирового населения, обусловленного увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости, понимание того, как продлить хорошее здоровье и функционирование до старости, является приоритетом, — отметил автор научной работы Жунбинь Сюй.

По его словам, один из самых надежных маркеров биологического старения — изменения метилирования, обнаруженные в ДНК человека.

Метилирование ДНК — это модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК, что можно рассматривать как часть эпигенетической составляющей генома.

В ходе исследования было обнаружено, что зеленый цвет связан с:

обращением изменений метилирования ДНК, возникающих в результате воздействия сигаретного дыма;

метилирования ДНК, возникающих в результате воздействия сигаретного дыма; улучшением иммунной функции и метаболическим здоровьем;

функции и метаболическим здоровьем; уменьшением жировых тканей, наблюдаемых при ожирении, и улучшением здоровья почек.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши результаты в более крупных масштабах, а также посмотреть на этот процесс у мужчин, отмечают авторы исследования.