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Не тільки відрада для душі: зелені рослини здатні уповільнити біологічне старіння

17 Вересня, 15:37 Вікторія Яснопольська
старение
Джерело: Depositphotos

Зелені дерева, кущі, рослини корисні не тільки для розуму і душі, але і для тіла, принаймні для жінок. До такого висновку в результаті проведеного дослідження дійшли вчені Школи громадської охорони здоров’я та профілактичної медицини Університету Монаша в Австралії.

Вперше в світі вони показали зв’язок між кількістю рослин в безпосередньому оточенні людини і більш повільним біологічним старінням на основі змін в метилювання ДНК.

– В умовах старіння світового населення, зумовленого збільшенням тривалості життя і зниженням народжуваності, розуміння того, як продовжити хороше здоров’я і функціонування до старості, є пріоритетом, – зазначив автор наукової роботи Жунбінь Сюй.

За його словами, один з найнадійніших маркерів біологічного старіння – зміни метилювання, виявлені в ДНК людини.

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Метилювання ДНК – це модифікація молекули ДНК без зміни самої нуклеотидної послідовності ДНК, що можна розглядати як частину епігенетичної складової геному.

В ході дослідження було виявлено, що зелений колір пов’язаний з:

  • змінами метилювання ДНК, що виникають в результаті впливу сигаретного диму;
  • поліпшенням імунної функції і метаболічним здоров’ям;
  • зменшенням жирових тканин, що спостерігаються при ожирінні, і поліпшенням здоров’я нирок.

Необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити наші результати в більших масштабах, а також подивитися на цей процес у чоловіків, відзначають автори дослідження.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження , Старіння
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