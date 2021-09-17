Зелені дерева, кущі, рослини корисні не тільки для розуму і душі, але і для тіла, принаймні для жінок. До такого висновку в результаті проведеного дослідження дійшли вчені Школи громадської охорони здоров’я та профілактичної медицини Університету Монаша в Австралії.

Вперше в світі вони показали зв’язок між кількістю рослин в безпосередньому оточенні людини і більш повільним біологічним старінням на основі змін в метилювання ДНК.

– В умовах старіння світового населення, зумовленого збільшенням тривалості життя і зниженням народжуваності, розуміння того, як продовжити хороше здоров’я і функціонування до старості, є пріоритетом, – зазначив автор наукової роботи Жунбінь Сюй.

За його словами, один з найнадійніших маркерів біологічного старіння – зміни метилювання, виявлені в ДНК людини.

Метилювання ДНК – це модифікація молекули ДНК без зміни самої нуклеотидної послідовності ДНК, що можна розглядати як частину епігенетичної складової геному.

В ході дослідження було виявлено, що зелений колір пов’язаний з:

змінами метилювання ДНК, що виникають в результаті впливу сигаретного диму;

метилювання ДНК, що виникають в результаті впливу сигаретного диму; поліпшенням імунної функції і метаболічним здоров’ям;

імунної функції і метаболічним здоров’ям; зменшенням жирових тканин, що спостерігаються при ожирінні, і поліпшенням здоров’я нирок.

Необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити наші результати в більших масштабах, а також подивитися на цей процес у чоловіків, відзначають автори дослідження.