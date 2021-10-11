В Великобритании открыли первый секс-шоп для людей, страдающих от заболевания раком.

Инициаторами идеи были двое художников, которые сами сталкивались с онкологией, — Брайан Лобель и Джун Лин Го. Цель этого магазина интимных игрушек — помочь лицам с раком или после него жить полноценной жизнью.

— Люди не умеют говорить о раке так же, как не умеют говорить о сексе, — сказал Брайан Лобель.

По словам основателей, во время или после лечения некоторые сталкиваются с проблемами с половой жизнью.

После операции они могут лишиться части органов, остаются шрамы и рубцы.

Кроме того, после лучевой терапии и химии могут фиксироваться нарушение эрекции, сухость влагалища.

Такие люди также могут страдать от колебания веса, у них повышается риск получить инфекцию.

View this post on Instagram Публикация от Sex with Cancer (@sexwithcancer)

С помощью товаров в магазине покупатели смогут решить свои проблемы. Это позволит им полноценно вступать в интимную близость с другими людьми. Или же они смогут найти альтернативные пути удовлетворения сексуально влечения.

Источник: Dazed