В Великобритании открыли первый секс-шоп для людей, страдающих от заболевания раком.
Инициаторами идеи были двое художников, которые сами сталкивались с онкологией, — Брайан Лобель и Джун Лин Го. Цель этого магазина интимных игрушек — помочь лицам с раком или после него жить полноценной жизнью.
— Люди не умеют говорить о раке так же, как не умеют говорить о сексе, — сказал Брайан Лобель.
По словам основателей, во время или после лечения некоторые сталкиваются с проблемами с половой жизнью.
После операции они могут лишиться части органов, остаются шрамы и рубцы.
Кроме того, после лучевой терапии и химии могут фиксироваться нарушение эрекции, сухость влагалища.
Такие люди также могут страдать от колебания веса, у них повышается риск получить инфекцию.
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С помощью товаров в магазине покупатели смогут решить свои проблемы. Это позволит им полноценно вступать в интимную близость с другими людьми. Или же они смогут найти альтернативные пути удовлетворения сексуально влечения.
Источник: Dazed