У Великій Британії відкрили перший секс-шоп для людей, які страждають від захворювання на рак.

Ініціаторами ідеї були двоє художників, які самі зіштовхувалися з онкологією, – Браян Лобель та Джун Лін Го. Мета цього магазину інтимних іграшок – допомогти особам з раком або після нього жити повноцінним життям.

– Люди не вміють говорити про рак так само, як не вміють говорити про секс, – сказав Браян Лобель.

За словами засновників, під час або після лікування деякі зіштовхуються з проблемами зі статевим життям.

Після операції вони можуть втратити частину органів, залишаються шрами та рубці.

Крім того, після променевої терапії та хімії можуть фіксуватися порушення ерекції, сухість піхви.

Такі люди також можуть страждати від коливання ваги, у них підвищується ризик отримати інфекцію.

View this post on Instagram Публикация от Sex with Cancer (@sexwithcancer)

За допомогою товарів у магазині покупці зможуть вирішити свої проблеми. Це дасть змогу їм повноцінно вступати в інтимну близькість з іншими людьми. Або ж вони зможуть знайти альтернативні шляхи задоволення сексуально потягу.

Джерело: Dazed