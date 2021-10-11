Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Не вміємо говорити про рак, як і про секс: у Британії відкрили секс-шоп для онкохворих

11 Жовтня 2021, 14:53 Людмила Грубнік
Не вміємо говорити про рак, як і про секс: у Британії відкрили секс-шоп для онкохворих
Джерело: Depositphotos

У Великій Британії відкрили перший секс-шоп для людей, які страждають від захворювання на рак.

Ініціаторами ідеї були двоє художників, які самі зіштовхувалися з онкологією, – Браян Лобель та Джун Лін Го. Мета цього магазину інтимних іграшок – допомогти особам з раком або після нього жити повноцінним життям.

– Люди не вміють говорити про рак так само, як не вміють говорити про секс, – сказав Браян Лобель.

За словами засновників, під час або після лікування деякі зіштовхуються з проблемами зі статевим життям.

Після операції вони можуть втратити частину органів, залишаються шрами та рубці.

Крім того, після променевої терапії та хімії можуть фіксуватися порушення ерекції, сухість піхви.

Читайте також:
инфекцииДва презервативи і сидіння унітазу: стійкі міфи про шляхи передачі статевої інфекції

Такі люди також можуть страждати від коливання ваги, у них підвищується ризик отримати інфекцію.

За допомогою товарів у магазині покупці зможуть вирішити свої проблеми. Це дасть змогу їм повноцінно вступати в інтимну близькість з іншими людьми. Або ж вони зможуть знайти альтернативні шляхи задоволення сексуально потягу.

Джерело: Dazed

Теги
Британія , магазин , Онкологія , Секс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка