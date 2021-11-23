Недоверие к вакцинации и переполненные морги: как Румыния переживает волну Covid-19

Румыния, в которой уровень вакцинации населения является одним из самых низких в Евросоюзе (менее 36%), столкнулась с четвертой волной коронавируса.
Эту волну называют одной из худших, так как она сопровождается резким ростом смертности.
О причинах и последствиях произошедшего сообщается в репортаже CNN.
В морге Университетской больницы Бухареста – крупнейшего медучреждения столицы, где лечат больных коронавирусом – переполненность в день посещения журналистами достигла почти тройной цифры – на 15 мест поступило 41 тело.
Тех, кто не поместился, разместили в коридоре снаружи. При этом изнутри морга были слышны крики: женщине позволили войти, чтобы она смогла посмотреть на отца в последний раз.
– Когда я начинала работать, я никогда не думала, что переживу что-то подобное. Я никогда не думала, что может случиться такая катастрофа, что мы будем отправлять в могилы целые семьи, – рассказала медсестра Клаудиу Ионита.
Этажами выше в расширенных отделениях интенсивной терапии больницы заняты все кровати, кроме одной.
Медсестра меняет на ней простыни; занимавшего эту койку человека забрали в морг.
Провал вакцинации в Румынии: что стало причиной?
По данным CNN, изначально кампания по вакцинации стартовала в декабре 2020 хорошо.
Но уровень вакцинации по итогам четвертой волны коронавируса оказался слишком низким.
Медработники и чиновники утверждают, что это связано с несколькими причинами:
- Недоверием к властям;
- Глубоко укоренившимися религиозными убеждениями;
- Потоками дезинформации, распространяющимися с помощью соцсетей.
32-летняя доктор Александра Мунтяну рассказала, что прибыв на дежурство в один из центров вакцинации румынской столицы после смены в больницы она была очень удивлена тому, насколько низкой оказалась явка людей.
Тогда Мунтяну поняла, что люди, похоже, не осознают серьезность болезни.
Среди самых громких противников вакцинации в Болгарии оказалась член сената Румынии Диана Сосоака – однажды она даже попыталась помешать людям заходить в центр вакцинации в своем избирательном округе.
– Если вы любите своих детей, прекратите вакцинацию. Не убивайте их! – заявила Сосоака в видеообращении, опубликованном в ее соцсетях.
При этом вакцины, сертифицированные в Румынии, были тщательно протестированы и изучены и доказали свою безопасность для детей, а также – эффективность, пишет CNN.
Но политик и ее однодумцы продолжают кампанию по распространению слухов в соцсетях и ТВ, что возмущает медиков и чиновников, пытающихся бороться с пандемией.
– Посмотрите на реальность. В наших отделениях интенсивной терапии полно пациентов. У нас много новых случаев. У нас, к сожалению, сотни смертей каждый день. Такова реальность. И более 90% умерших пациентов не были вакцинированы, – сказал военный врач, руководящий национальной кампанией по вакцинации, полковник Валериу Георгита.
Вакцинация и села
Наиболее подозрительно относятся к вакцинации в сельской местности. Там люди соглашаются привиться примерно в два раза реже, чем в городах.
Так, в области Сучава, расположенной в часе полета к северо-востоку от Бухареста, общий уровень вакцинации – самый низкий в стране.
40-летний доктор Александру Каланча, заведующий главной местной больницей, связывает эту ситуацию с религиозностью.
– Это регион с сильными религиозными традициями и множеством религиозных людей… У нас есть доказательства из больницы, от пациентов из одних и тех же религиозных общин, в которых их священник или пастор посоветовал им не делать прививку, вот так вот просто, – прокомментировал Каланча.
В деревне Босанчи такой пастор, громко выступавший против вакцинации, Некулай Мирон, выполняет функции мэра деревни.
– Мы не против вакцинации, но мы хотим проверить ее, так как у нас есть опасения, потому что было много побочных эффектов. Мы не думаем, что компоненты вакцины очень безопасны. Это небезопасная вакцина, – заявил он CNN.
Медицинские данные и местный терапевт, доктор Даниэла Афадароай, доверия у него не вызвали.
Афадароай прививает Johnson & Johnson около 10 людей через день. По последним официальным данным, лишь менее 11% населения деревни получили вакцинацию к началу ноября 2021.
Во время рассказа терапевта о ситуации в деревне, мэр Мирон рассматривал бумаки на столе врача, чтобы узнать имена вакцинировавшихся.
Местный пастор пятидесятников Драгос Кроитору, тем временем, заявил, что в его приходе от коронавируса не умирают.
– Здесь, в церкви, у нас нет ни одного человека, заболевшего коронавирусом. У нас нулевой уровень смертности, я не знаю никого, кто умер бы от коронавируса здесь, в нашем приходе. И я верю тому, что вижу, а не тому, что слышу, – утверждает он.
Информация о переполненном морге в Университетской больнице Бухареста Кроитору не убедила.
– У нас не было ни одного мертвого. Может быть, у нас было несколько человек, которые заболели в деревне, да, насколько я знаю, да. Но уровень смертности в нашей церкви нулевой, – утверждает он.
Согласно данным Отдела общественного здравоохранения, одним из примеров высокой смертности от коронавируса в сельской местности является Сучава, которая заняла третье место по стране в начале ноября.
Главное кладбище в Сучаве в десяти минутах езды от Босанчи полно свежевырытых могил.
Тут же, в часовне, проходит служба, рядом на холме – скорбящие собираются на похороны.
На крестах новых могил не указаны причины смерти. А потому неясно, сколько людей умерло от Covid-19.
Но один из работавших над свежей могилой сообщил, что похорон в последнее время стало намного больше обычного.
Тем временем, медики забивают гвозди в деревянные гробы в морге университетской больницы Бухареста и опрыскивают их дезинфектором; умерших от коронавируса не хоронят в открытых гробах.
– Вакцина означает разницу между жизнью и смертью. Люди должны это понимать. Может быть, в свой последний час они должны это понимать, – сказала медсестра Ионита.