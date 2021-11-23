Недовіра до вакцинації та переповнені морги: як Румунія переживає хвилю Covid-19

Румунія, в якій рівень вакцинації населення є одним із найнижчих у Євросоюзі (менше 36%), зіткнулася із четвертою хвилею коронавірусу.

Цю хвилю називають однією з найгірших, оскільки вона супроводжується різким зростанням смертності.

Про причини та наслідки того, що сталося, повідомляється в репортажі CNN.

У морзі Університетської лікарні Бухареста – найбільшої медустанови столиці, де лікують хворих на коронавірус – переповненість у день відвідування журналістами досягла майже потрійної цифри – на 15 місць надійшло 41 тіло.

Тих, хто не помістився, розмістили на коридорі зовні. При цьому зсередини моргу було чути крики: жінці дозволили увійти, щоб вона змогла подивитися на батька востаннє.

– Коли я починала працювати, я ніколи не думала, що переживу щось подібне. Я ніколи не думала, що може статися така катастрофа, що ми відправлятимемо в могили цілі сім’ї, – розповіла медсестра Клаудіу Іоніта.

Кількома поверхами вище, у розширених відділеннях інтенсивної терапії лікарні зайняті всі ліжка, крім одного.

Медсестра змінює на ній простирадла; людину, що займала це ліжко, забрали в морг.

Провал вакцинації в Румунії: що спричинило?

За даними CNN, кампанія з вакцинації стартувала в грудні 2020 року добре.

Але рівень вакцинації за підсумками четвертої хвилі коронавірусу виявився надто низьким.

Медпрацівники та чиновники стверджують, що це пов’язано з кількома причинами:

Недовірою до влади;

Глибоко укоріненими релігійними переконаннями;

Потоками дезінформації, що розповсюджуються за допомогою соцмереж.

32-річна лікарка Олександра Мунтяну розповіла, що прибувши на чергування до одного з центрів вакцинації румунської столиці після зміни до лікарні, вона була дуже здивована тому, наскільки низькою виявилася явка людей.

Тоді Мунтяну зрозуміла, що люди, схоже, не розуміють серйозності хвороби.

Серед найгучніших супротивників вакцинації в Болгарії виявилася член сенату Румунії Діана Сосоака – одного разу вона навіть спробувала завадити людям заходити до центру вакцинації у своєму виборчому окрузі.

– Якщо ви любите своїх дітей, припиніть вакцинацію. Не вбивайте їх! – заявила Сосоака у відеозверненні, опублікованому у неї в соцмережах.

При цьому вакцини, сертифіковані в Румунії, були ретельно протестовані та вивчені та довели свою безпеку для дітей, а також ефективність, пише CNN.

Але політик та її однодумці продовжують кампанію з поширення чуток у соцмережах та ТБ, що обурює медиків та чиновників, які намагаються боротися з пандемією.

– Подивіться на реальність. У наших відділеннях інтенсивної терапії повно пацієнтів. Ми маємо багато нових випадків. У нас, на жаль, сотні смертей щодня. Такою є реальність. І більше 90% померлих пацієнтів не було вакциновано, – сказав військовий лікар, який керує національною кампанією з вакцинації, полковник Валеріу Георгіта.

Вакцинація та села

Найбільш підозріло ставляться до вакцинації у сільській місцевості. Там люди погоджуються зробити щеплення приблизно вдвічі рідше, ніж у містах.

Так, у області Сучава, розташованій за годину польоту на північний схід від Бухареста, загальний рівень вакцинації – найнижчий по країні.

40-річний лікар Олександру Каланчу, завідувач головної місцевої лікарні, пов’язує цю ситуацію з релігійністю.

– Це регіон із сильними релігійними традиціями та безліччю релігійних людей… У нас є докази з лікарні, від пацієнтів з тих самих релігійних громад, у яких їх священик чи пастор порадив їм не робити щеплення, ось так просто, – прокоментував Каланча.

У селі Босанчі такий пастор, що голосно виступав проти вакцинації, Некулай Мирон, виконує функції мера села.

– Ми не проти вакцинації, але ми хочемо перевірити її, бо ми маємо побоювання, бо було багато побічних ефектів. Ми не вважаємо, що компоненти вакцини дуже безпечні. Це небезпечна вакцина, – заявив він CNN.

Медичні дані та місцевий терапевт, доктор Даніела Афадароай довіри у нього не викликали.

Афадароай прищеплює Johnson & Johnson близько 10 людей за день. За останніми офіційними даними, лише менше 11% населення села отримали вакцинацію до початку листопада 2021 року.

Під час розповіді терапевта про ситуацію в селі, мер Мирон розглядав папірці на столі лікаря, щоб дізнатися імена тих, хто вакцинувався.

Місцевий пастор п’ятдесятників Драгос Кроітору, тим часом, заявив, що у його приході від коронавірусу не вмирають.

– Тут, у церкві, у нас немає жодної людини, яка захворіла на коронавірус. У нас нульовий рівень смертності, я не знаю нікого, хто помер би від коронавірусу тут, у нашому приході. І я вірю тому, що бачу, а не тому, що чую, – стверджує він.

Інформація про переповнений морг в Університетській лікарні Бухареста Кроітору не переконала.

– У нас не було жодного мертвого. Можливо, у нас було кілька людей, які захворіли на селі, так, наскільки я знаю, так. Але рівень смертності у нашій церкві нульовий, – стверджує він.

За даними Відділу громадської охорони здоров’я, одним із прикладів високої смертності від коронавірусу у сільській місцевості є Сучава, яка посіла третє місце по країні на початку листопада.

Головний цвинтар у Сучаві за десять хвилин їзди від Босанчі повний свіжих могил.

Тут же, у каплиці, проходить служба, поряд на пагорбі – люди що тужать збираються на похорон.

На хрестах нових могил не вказано причин смерті. А тому незрозуміло, скільки людей померло від Covid-19.

Але один із тих, хто працював над свіжою могилою, повідомив, що похорон останнім часом стало набагато більше, ніж зазвичай.

Тим часом медики забивають цвяхи в дерев’яні труни в морзі університетської лікарні Бухареста і обприскують їх дезінфектором; померлих від коронавірусу не ховають у відкритих трунах.