Главная причина периодических сбоев в работе мобильного приложения Дія связана с отсутствием единой базы данных, из которой можно подтянуть документы. При такой ситуации профильные ресурсы иногда просто не выдерживают нагрузки и зависают.

Об этом в частности рассказал в интервью одному из украинских интернет-изданий вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Вопрос о стабильной бесперебойной работе приложения Дія для украинцев особенно актуален сегодня, когда вот-вот начнется массовая выплата 1 тыс. гривен за полную вакцинацию от Covid-19.

— На самом деле ничего не сломалось. Почему исчезают документы? Поскольку Дія не хранит персональные данные, то каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы. Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз — это новые запросы в реестры, — объяснил министр.

Он отметил, что отечественные реестры создавались много лет. И хотя они постепенно обновляются, система все еще недостаточно стабильна и реестры не выдерживают нагрузки. Как следствие — информация не подтягивается.

— Но это не значит, что документы исчезли, в это время они просто не подтянулись, — успокоил Михаил Федоров.

По его словам, такое шаткое положение в Дії – временно, то есть оно не будет повторяться каждый раз, когда запускается очередной масштабный цифровой проект.

— Мы улучшаем технологии, чтобы реестры лучше взаимодействовали и одновременно запускаем уникальный для всего мира сервис. Потому и возникают такие проблемы, — говорит министр.

И добавляет, что нужно выбирать путь: либо продвигаться вперед, пусть и с небольшими сбоями, либо стоять на месте и ждать некоего идеального совершенства системы несколько лет. Но не факт, что дождемся, усомнился министр.