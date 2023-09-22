Эксперты утверждают, что потеря слуха является одним из 12 ключевых изменчивых факторов риска деменции.

Потеря слуха может оказать существенное влияние на качество жизни человека, ухудшая его способность общаться, социализироваться и выполнять повседневные задачи.

Исследование, проведенное John Hopkins Medicine, показало, что легкая потеря слуха увеличивает риск деменции в два раза, в то время как умеренная потеря слуха увеличивает его в три раза, а серьезное нарушение слуха увеличивает его в пять раз.

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Это плохая новость. Но есть и хорошая — специалисты доказали, что потеря слуха является модифицируемым фактором риска деменции, то есть, таким, который можно изменить.

Эксперт по слуху Аманда Филпотт считает, что для того, чтобы как можно раньше начать принимать меры, надо тестировать и тренировать свой слух.

— Хотя само ухо невозможно улучшить напрямую, мозг может обучаться и реагировать на определенные слуховые стимулы, — говорит Филпотт.

Сенсорно-невральные аспекты нашего слуха можно улучшить только с помощью слуховых аппаратов или кохлеарных имплантатов.

Но наш слух не только нейросенсорный, он также связан с тем, как мы обрабатываем звук и придаем ему значение.

По словам эксперта, тренировкой слуха можно считать определение местоположения источника звука, понимание речи в шумных местах, а также запоминание и различение звуков.

Такие занятия помогут улучшить умение слышать и понимать речь.

— Регулярная практика всего по несколько минут в день поможет вам получить максимальную отдачу от тренировки слуха, — сказала Филпотт.

Эксперт уверяет, что также очень важно защищать свои уши от громких звуков — ревущей музыки, шумной обстановки, строительных грохотов.

— Используйте беруши или защитные наушники, например, на концертах или строительных площадках, и не слушайте громкую музыку в наушниках, — советует Аманда Филпотт.

Регулярная социальная активность, общение и забота о здоровье сердечно-сосудистой системы могут сыграть положительную роль в снижении риска как потери слуха, так и связанной с этим деформации когнитивных функций.