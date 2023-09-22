Експерти стверджують, що втрата слуху є одним із 12 ключових мінливих факторів ризику деменції.

Втрата слуху може істотно змінити якість життя людини, впливаючи на її здатність спілкуватися, соціалізуватися і виконувати повсякденні завдання.

Дослідження, проведене John Hopkins Medicine, засвідчило, що легка втрата слуху збільшує ризик деменції вдвічі, помірна втрата слуху збільшує його втричі, а серйозне порушення слуху збільшує його вп’ятеро.

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Це погана новина. Але є й хороша – фахівці довели, що втрата слуху є модифікованим фактором ризику деменції, тобто таким, який можна змінити.

Експертка зі слуху Аманда Філпотт вважає, що для того, щоб якомога раніше почати вживати заходів, треба тестувати та тренувати свій слух.

– Хоча саме вухо неможливо поліпшити безпосередньо, мозок може навчатися і реагувати на певні слухові стимули, – каже Філпотт.

Сенсорно-невральні аспекти нашого слуху можна покращити тільки за допомогою слухових апаратів або кохлеарних імплантатів.

Але наш слух не тільки нейросенсорний, він також пов’язаний з тим, як ми обробляємо звук і надаємо йому значення.

За словами експертки, тренуванням слуху можна вважати визначення місця розташування джерела звуку, розуміння мови в галасливих місцях, а також запам’ятовування і розрізнення звуків.

Такі заняття допоможуть поліпшити вміння слухати і розуміти мову.

– Регулярна практика всього по кілька хвилин на день допоможе вам отримати максимальну віддачу від тренування слуху, – каже Філпотт.

Експертка запевняє, що також дуже важливо захищати свої вуха від гучних звуків – музики, що реве, галасливої обстановки, будівельних гуркотів.

– Використовуйте беруші або захисні навушники під час концертів або на будівельних майданчиках, і не слухайте гучну музику в навушниках, – радить Аманда Філпотт.

Регулярна соціальна активність, спілкування та турбота про здоров’я серцево-судинної системи можуть зіграти позитивну роль у зниженні ризику як втрати слуху, так і пов’язаного з цим зниження когнітивних функцій.