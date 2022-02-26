Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подвел промежуточные итоги жизнедеятельности медицинской отрасли после первых двух суток войны, которую развязали российские оккупанты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, министр рассказал, что вчера, 25 февраля, в Херсоне, под обстрелами, в одном из роддомов, обустроенном в бомбоубежище, родились два мальчика.

— Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем и никогда не простим! Жизнь идет, мы рожаем детей и нас никто не одолеет! – призвал Ляшко.

Он отметил, что невероятно горд украинскими медиками, которые держат удар наравне с военными, силовиками и спасателями. Ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь. Никто не испугался и все мужественно смотрели в глаза врагу.

— Никогда не думал, что буду заниматься поисками бронежилетов для медиков, — признался министр.

Однако, по его словам, из-за действий российских террористов, которые сознательно обстреливают машины скорой, вынужден делать и это.

По словам Виктора Ляшко, медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает все возможное и невозможное для того, чтобы в больницах было все необходимое.

Даже, если это вопрос не войны, а, например, Covid-19, который тоже никуда не делся, и пациентам в реанимации все еще нужен кислород. И как бы оккупанты не мешали, Минздрав старается оперативно подвозить кислород в больницы, договаривается с перевозчиками, обеспечивает логистику, чтобы каждый пациент получил помощь.

Министр также опубликовал оперативные данные Минздрава, согласно которым от рук захватчиков погибло 198 украинцев, из них 3 ребенка. Ранены 1 115 человек, из которых 33 ребенка.

Военные защищают страну с оружием в руках, оружие медиков — самоотверженный труд. За три дня никто не был дома, и еще не скоро будет. Но мы готовы и даем отпор, выразил уверенность Виктор Ляшко.

Источник: Виктор Ляшко