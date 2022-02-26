Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підбив проміжні підсумки життєдіяльності медичної галузі після перших двох діб війни, яку розв’язали російські окупанти. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, міністр розповів, що вчора, 25 лютого, в Херсоні, під обстрілами, в одному з пологових будинків, облаштованому в бомбосховищі, народилися два хлопчики.

– Два нові життя, які у своєму генетичному коді вже мають війну. Ми і вони ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо! Життя йде, ми народжуємо дітей і нас ніхто не здолає! – закликав Ляшко.

Він зазначив, що неймовірно гордий українськими медиками, які тримають удар нарівні з військовими, силовиками і рятувальниками. Жодна лікарня не закрилася, всі працюють і надають медичну допомогу. Ніхто не злякався і всі мужньо дивилися в очі ворогові.

– Ніколи не думав, що буду займатися пошуками бронежилетів для медиків, – зізнався міністр.

Однак, за його словами, через дії російських терористів, які свідомо обстрілюють машини швидкої, змушений робити і це.

За словами Віктора Ляшка, медична система продовжує працювати, Міністерство зі свого боку робить все можливе і неможливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне.

Навіть, якщо це питання не війни, а, наприклад, Covid-19, який теж нікуди не подівся, і пацієнтам в реанімації все ще потрібен кисень. І як би окупанти не заважали, МОЗ намагається оперативно підвозити кисень до лікарень, домовляється з перевізниками, забезпечує логістику, щоб кожен пацієнт отримав допомогу.

Міністр також опублікував оперативні дані МОЗ, згідно з якими від рук загарбників загинуло 198 українців, з них 3 дитини. Поранено 1 115 осіб, з яких 33 дитини.

Військові захищають країну зі зброєю в руках, зброя медиків – самовіддана праця. За три дні ніхто не був вдома, і ще не скоро буде. Але ми готові і даємо відсіч, висловив упевненість Віктор Ляшко.

Джерело: Віктор Ляшко