В Україні забезпечать безперебійне фінансування медичних закладів в умовах воєнного стану у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Я пишаюсь нашими медиками, які сьогодні під обстрілами окупантів продовжують надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Жодна лікарня не закрилась, всі працюють і рятують поранених, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, уряд оперативно розглянув пропозицію міністерства та підтримав запропоновані заходи щодо своєчасного забезпечення закладів охорони здоров’я фінансуванням.

Зміни до програми медичних гарантій передбачають, що кожного місяця МОЗ виплачуватиме 1/12 від загальної ціни договору, який заклад підписав із Національною службою здоров’я України, без додаткового надання лікарнями звітів за кількість наданих послуг.

Згідно зі змінами до Постанови КМУ №410, для надавачів медичних послуг, які розташовані на території дії воєнного стану, розрахунок фактичної вартості медичних послуг на місяць за всіма пакетами послуг визначається відповідно до Програми медичних гарантій. А положення договорів щодо внесення електронних даних в ЕСОЗ не застосовується.

Також вони передбачають, що запланована та фактична вартість медичних послуг для всіх напрямів ПМГ розраховується як 1/12 від загальної ціни договору, починаючи з місяця введення воєнного стану.

У такому вигляді оплати здійснюються не пізніше місяця, у якому введено воєнний стан. Положення розділу ІІ цього порядку щодо розрахунку фактичної вартості медичних послуг для всіх пакетів не застосовується.