В Украине обеспечат бесперебойное финансирование медицинских учреждений в условиях военного положения в связи с военной агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Я горжусь нашими медиками, которые сегодня под обстрелами оккупантов продолжают оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Ни одна больница не закрылась, все работают и спасают раненых, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, правительство оперативно рассмотрело предложение министерства и поддержало предложенные меры по своевременному обеспечению учреждений здравоохранения финансированием.

Изменения в программу медицинских гарантий предусматривают, что каждый месяц Минздрав будет выплачивать 1/12 от общей цены договора, который заведение подписало с Национальной службой здоровья Украины, без дополнительного предоставления больницами отчетов за количество предоставленных услуг.

Согласно изменениям в Постановление КМУ №410, для поставщиков медицинских услуг, расположенных на территории действия военного положения, расчет фактической стоимости медицинских услуг в месяц по всем пакетам услуг определяется в соответствии с программой медицинских гарантий. А положения договоров о внесении электронных данных в ЭСОЗ не применяется.

Также они предполагают, что планируемая и фактическая стоимость медицинских услуг для всех направлений ПМГ рассчитывается как 1/12 от общей цены договора, начиная с месяца введения военного положения.

В таком виде оплаты осуществляются не позднее месяца, в котором введено военное положение. Положения раздела II настоящего порядка относительно расчета фактической стоимости медицинских услуг для всех пакетов не применяется.