Вчера, 4 октября, два ученых получили Нобелевскую премию по медицине за открытия, касающиеся того, как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения. По мнению экспертов, эти открытия могут привести к новым способам лечения боли или даже сердечных заболеваний.

Американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутиан по отдельности определили рецепторы в коже, которые реагируют на тепло и давление. В настоящее время исследователи работают над лекарствами, которые нацелены на эти рецепторы, в надежде открыть новые обезболивающие препараты, которые станут альтернативой опиоидам, вызывающим сильную зависимость.

Так, Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета в Сан-Франциско использовал капсаицин, активный компонент перца чили, чтобы помочь точно определить нервные сенсоры, которые реагируют на тепло. А Ардем Патапутян из Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойя, Калифорния, обнаружил чувствительные к давлению сенсоры в клетках, которые реагируют на механическую стимуляцию.

— Это открывает один из секретов природы. На самом деле это то, что имеет решающее значение для нашего выживания, — отметил генеральный секретарь комитета Томас Перлманн.

По его словам, эти открытия раскрывают одну из великих загадок, стоящих перед человечеством: как мы ощущаем окружающую среду.

— Хотя мы понимали физиологию органов чувств, мы не понимали, как мы ощущаем разницу в температуре или давлении, — сказал директор Центра MRC по расстройствам нервного развития в Королевском колледже Лондона Оскар Марин.

Он отметил, что знание того, как наше тело ощущает эти изменения, является фундаментальным, потому что, как только мы узнаем эти молекулы, они могут стать мишенью. Это похоже на поиск замка, и теперь мы знаем точные ключи, которые потребуются для его разблокировки.

Марин предсказал, что сначала появятся новые методы лечения боли. Но понимание того, как организм обнаруживает изменения давления, может в конечном итоге привести к лекарствам от болезней сердца. При условии, если ученые смогут выяснить, как уменьшить давление на кровеносные сосуды и другие органы.

По мнению Ричарда Харриса из Исследовательского центра хронической боли и усталости при Мичиганском университете, работа Джулиуса и Патапутиана, вероятно, поможет врачам лучше лечить боль, вызванную экстремальными температурами и химическими ожогами.

В Фиона Буассонаде, специалист по боли из Университета Шеффилда, сказала, что работа лауреатов Нобелевской премии особенно актуальна для каждого пятого человека в мире, страдающего хронической болью, в том числе от артрита, мигрени и хронических проблем в спине.

— Наша команда сделала это открытие в 2009 год. Мы были так взволнованы, что буквально прыгали вверх и вниз. Это было то, что мы искали годами, — сказал Патапутян на пресс-конференции.

Престижная награда включает золотую медаль и 10 млн шведских крон (более $1,14 млн). Призовые деньги поступают от создателя премии, шведского изобретателя Альфреда Нобеля, который умер в 1895 году.